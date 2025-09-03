En un clima de tensión, Javier Milei cierra la campaña de La Libertad Avanza: "El domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta"

El Presidente hablará por primera vez esta semana en el marco de una crisis política, tras la filtración de audios de Karina Milei y de Diego Spagnuolo, y económica, con la intervención del Tesoro Nacional en el mercado cambiario.

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , un evento marcado por la tensión y enfrentamientos entre militantes en la previa.

El mandatario hablará públicamente por primera vez esta semana luego de la polémica por la difusión de audios atribuidos a su hermana Karina Milei y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad , Diego Spagnuolo . En el plano político, el mandatario también enfrenta un escenario adverso tras la intervención del Tesoro Nacional en el mercado cambiario.

En primer lugar, le agradeció a su hermana, Karina Milei, por "haber organizado el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad" e hizo referencia al escándalo que surgió en la Casa Rosada tras la filtración de los audios atribuidos a Spagnuolo: "A pesar de las injurias y operertas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días".

El Presidente defendió a su hermana y comenzó hablando de los audios atribuidos a su hermana y las acusaciones de un presunto esquema de coimas en la ANDIS. "Hacen estas operaciones de manera muy grosera y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la Justicia determinó que es inocente luego de que durante tres años fuera calumniado e injuriado", lanzó contra la oposición.

"A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Claramente te quieren llevar al barro porque ahí te sacan ventaja porque ellos ya saben, son de ahí. Pero no lo van a lograr, porque se están despertando y tienen consciencia de lo que están haciendo", agregó.

En ese sentido, continuó: "Cuando viene todo este tipo de operaciones y uno sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera. Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman"

"No sólo eso, sino que cuando se le agota ese recurso y en la desesperada total van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho las tres operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta", anticipó respecto a las elecciones.

Por otro lado, agradeció a la militancia por "poner el cuerpo para liberar a los bonaerenses de este gobierno y la miseria a la que nos sometieron décadas de kirchnerismo". En línea con las críticas a la oposición continuó: "Tenemos enfrente a lo peor de la política. En un estado total de desesperación recurre a la violencia ante el avance imparable de las ideas de la libertad".

Clima de tensión en el cierre de campaña de LLA: enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores

A su vez, el clima previo al acto ya era tenso por las condiciones de seguridad del cierre de campaña de LLA, decenas personas encapuchadas llegaron este miércoles al predio donde hablará el presidente Javier Milei. Con las caras tapadas y esquivando las cámaras de televisión que se encuentran en el lugar, ingresaron al predio. El acto comenzó con incidentes entre manifestantes opositores y efectivos de Gendarmería, antes de la llegada del Presidente. Según reportes desde el lugar, la situación se desató luego de que los opositores increparan verbalmente a los militantes de LLA, lo que derivó en un enfrentamiento con la Gendarmería, que intervino para controlar la situación, y resultó en una persona detenida.

"No puedo garantizar que no haya agresiones", había afirmado el martes el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en declaraciones a C5N, al revelar que se había puesto en contacto con la Casa Militar con una nota escrita donde detallaba todos los riesgos de cara al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones del domingo.

Desde La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "liberó" la zona del club Villa Ángela en Villa Trujui, en la localidad de Moreno, donde el presidente Javier Milei participará este miércoles del acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses. Al mismo tiempo alertaron que el mandatario podría ser objeto de un "atentado".

Además, el acto se llevará a cabo luego de las agresiones e incidentes en los actos de campaña protagonizados por Milei en Junín y en Lomas de Zamora, además del repudio manifestado hacia su hermana en una caravana el jueves pasado en el cierre de campaña en la provincia de Corrientes.

Durante una entrevista publicada esta mañana, que había sido grabada el viernes pasado junto a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, advirtió que la estrategia del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.