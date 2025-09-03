Transformá medias viejas en un objeto práctico para tu casa sin gastar dinero







Para esas medias de nailon que se rompen fáciles y pierden utilidad, existe un truco para convertirlas en un recurso útil y gratuito.

Los múltiples usos que se le pueden dar a las medias de nialon viejas para no tirarlas.

Se sabe que las medias de nailon, conocidas como can can o medias finas, se rompen con facilidad y terminan siendo desechadas u olvidadas en el fondo del cajón. Según este truco de reciclaje que compartió una usuaria de TikTok, estas prendas se pueden transformar en una herramienta de limpieza.

Se trata de usarlas para recoger polvo fácilmente y sin la necesidad de comprar una aspiradora. Por su efectividad, se volvió viral rápidamente porque la gente comenzó a compartir sus resultados. Es una opción barata y además ecológica para reducir los residuos y limpiar sin productos químicos.

medias recicladas

Cómo reciclar las medias viejas de nailon Este método de reciclaje utiliza la electricidad estática generada por el nailon. Este material atrae partículas de suciedad, pelusas y pelos de mascotas cuando entra en contacto con el suelo. Es bastante simple de implementar, solo hay que envolver el cabezal de una escoba o mopa con la media vieja. Tenes que asegurarla para que no se despegue mientras la deslizas. Con este truco logras barrer con más eficacia y terminar antes, porque se recoge la suciedad más rápido.

Si tenés más medias, también se pueden usar con otros fines, como para limpiar el polvo de los muebles sin necesidad de recurrir a productos adicionales: basta con colocarlas en la mano y frotar suavemente las superficies. También son muy prácticas para el cuidado personal, ya que, si se cubre con ellas el cabezal del cepillo de pelo, retirar los cabellos acumulados se vuelve una tarea rápida y sencilla al cambiarlas periódicamente.

En la cocina, las medias ofrecen una alternativa delicada para limpiar utensilios como sartenes antiadherentes o superficies de acero inoxidable, evitando rayaduras. Incluso sirven para retirar los restos de cera de velas: tras calentar el recipiente al baño maría, se pueden usar para eliminar los residuos sin dejar marcas. Por último, resultan útiles para el cuidado del calzado: después de aplicar betún, frotar con una media permite conseguir un brillo uniforme y elegante sin dañar el material.

