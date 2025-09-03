Javier Milei, a días de las elecciones en Provincia: "Podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón de kirchnerismo"







El Presidente brindó la primera entrevista luego de que se desatara el escándalo de presuntas coimas en ANDIS. Apuntó contra la oposición y la denunció por querer "destruir el plan económico".

Javier Milei se refirió al escenario electoral a días de los comicios en la provincia de Buenos Aires.

El presidente, Javier Milei, brindó su primera entrevista luego el entramado de presuntas coimas que sacude a su Gobierno desde hace dos semanas, a raíz de la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En ese marco, se refirió al escenario electoral a días de los comicios en la provincia de Buenos Aires. “ Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de la Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, afirmó.

El primer mandatario hizo estas declaraciones en una entrevista que grabó el viernes pasado junto a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, en la Casa Rosada. En ese marco, advirtió que la estrategia del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

“Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”, acusó.

Sus declaraciones tienen lugar en la previa del cierre de campaña bonaerense, que tendrá lugar este miércoles a las 17 en la localidad de Moreno. El propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó en la previa del evento: "La seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno".

Sobre el escenario electoral, Milei aseguró: “Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”.

Javier Milei cierra campaña bonaerense en Moreno y viaja a Estados Unidos También estará presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas. Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral. Lo hará para darle fuerza a su candidato en la sección, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con la intención de contrarrestar la diferencia que registra el peronismo en la Tercera. Para este miércoles está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios registrados durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora.