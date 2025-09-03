Lilita Carrió desmintió el romance con un hombre de 95 años y dijo que fue "una broma política"







La líder de la Coalición Cívica negó la historia viral sobre su supuesto noviazgo y explicó que fue un chiste inspirado en Videomatch para criticar al Gobierno por su manejo de los audios.

Lilita Carrió: “Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”. Facebook: Lilita Carrió.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, desmintió la versión sobre un supuesto noviazgo con un hombre de 95 años, que había circulado en redes y medios. Aseguró que se trató de “una broma de Videomatch” con trasfondo político, cuyo objetivo fue cuestionar al Gobierno.

Lilita Carrió aseguró que lo de "su novio de 95 años" era una "broma política" La referente política aclaró la situación durante una entrevista en el programa La Voz en Vivo. Allí, entre risas, aseguró que la anécdota era falsa: “Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, ironizó, comparándolo con la novela "El amor en los tiempos del cólera".

A continuación, reveló el sentido político de la broma, estableciendo un paralelismo con la estrategia comunicacional del oficialismo. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, sostuvo la exdiputada.

La versión original había surgido de una entrevista que la propia Carrió dio en el programa 540 de Cenital+. En esa ocasión, relató en detalle que se encontraba una vez por semana con un “muy famoso” hombre de 95 años para darse un beso en una esquina. La historia fue replicada ampliamente por distintos medios y multiplicada en redes sociales, hasta que la dirigente salió a desmentirla.

