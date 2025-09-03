Juan Grabois denunciará a Javier Milei por quedarse con u$s1 millón del Premio Génesis de Israel

El dirigente social explicó que la ley nacional "dice que el Presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos".

El dirigente social Juan Grabois adelantó que presentará una denuncia contra el presidente Javier Milei al señalar que el mandatario recibió en junio de este año el Premio Génesis de Israel , que también implicó el pago de un millón de dólares . "La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero , sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo", advirtió el referente de Patria Grande.

Grabois sostuvo en sus redes sociales que no hay registro del ingreso del millón de dólares en el Tesoro Nacional y anticipó que presentará una denuncia penal "por este nuevo robo".

"Del palo verde 'no hay registros', como dice la respuesta oficial del gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional . En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo ", explicó a través de una publicación en su cuenta de X.

En ese sentido, señaló que el Presidente dijo en aquel entonces que iba a donar el dinero a una fundación. "¿Será la Fundación Garrahan? No amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos . Eso también sería ilegal porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo", cuestionó el dirigente.

A su vez, remarcó que se trata de 1377 millones de pesos "con la devaluación que acabás de hacer" e ironizó: "Ya se entendió que la comisión de Karina es el 3%... Por lo menos devolvele a los argentinos los 1.336 millones restantes", dijo haciendo alusión a las acusaciones contra la hermana del Presidente por un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad .

Para cerrar la publicación, Grabois remató: "Dicho sea de paso, el 'Nobel israelí' no es filantropía: es una coima que le paga el gobierno genocida de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1963345949096280152&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO: LOS MILEI SE AFANARON OTRO MILLON DE DÓLARES



En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y… pic.twitter.com/dvMrZvU9s5 — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 3, 2025

La entrega del "Nobel Judío" a Javier Milei

En junio de este año, Milei recibió el premio entregada por el parlamento israelí, que suele recibir el nombre informal de "Nobel Judío".

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, aseguró Milei durante su discurso de premiación. Además, durante sus palabras, el Presidente citó a Jorge Luis Borges y aseguró: "'Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así...”.

“Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis”, declaró el Presidente el día que le confirmaron su obtención.

En ese entonces, había dicho que el dinero del premio sería donado a una serie de organizaciones para poner en marcha una campaña de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en el continente.

Qué es el Genesis Prize

El Genesis Prize reconoce a individuos judíos y no judíos destacados por sus logros profesionales, contribuciones filantrópicas y apoyo al Estado de Israel. Es la primera vez que este reconocimiento se otorga a un jefe de Estado.

El Comité de Selección del Genesis Prize destacó "el compromiso de Milei con Israel en un momento crítico de su historia, incluyendo su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su postura firme en la ONU para revertir años de votos contrarios a Israel". Además, indicó que "Milei se ha comprometido públicamente a llevar a la justicia a los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires".

El galardón internacional reconoce a personas destacadas por sus logros profesionales, contribuciones y apoyo al Estado de Israel y los valores judíos. Desde su creación en 2013, el premio ha impulsado más de 50 millones de dólares en iniciativas filantrópicas, beneficiando a comunidades de 31 países. Entre los ganadores anteriores se encuentran figuras como Michael Bloomberg, Ruth Bader Ginsburg, Steven Spielberg y Natan Sharansky.