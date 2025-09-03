Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de septiembre

El dólar oficial experimentó una fuerte volatilidad en el inicio de septiembre, en medio del escándalo por presuntos casos de corrupción que involucran a representantes del Gobierno. El oficial mayorista cerró en $1.361, mientras que el minorista bajó de los $1.380.

Entre los paralelos, el CCL y el MEP cotizan en la zona de los $1.370 y el blue terminó en $1.360. Mientras tanto, las acciones y los bonos se desplomaron en la plaza local.

El martes, el Gobierno anunció que intervendrá para controlar el dólar y en efecto, el Central no utilizó sus propias reservas para contener el precio del dólar, más allá de que lo hizo nuevamente en el mercado de futuros. Este miércoles, el foco nuevamente vuelve a estar en las medidas que tome el BCRA y la volatilidad que experimente el mercado, en los últimas tres jornadas antes de las legislativas.