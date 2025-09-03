SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de septiembre 2025 - 08:56

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El martes, el Gobierno anunció que intervendrá para controlar el dólar y en efecto, el Central no utilizó sus propias reservas para contener el precio del dólar, más allá de que lo hizo nuevamente en el mercado de futuros. Este miércoles, el foco nuevamente vuelve a estar en las medidas que tome el BCRA y la volatilidad que experimente el mercado, en los últimas tres jornadas antes de las legislativas.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

