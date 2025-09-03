Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de septiembre

El dólar oficial experimentó una fuerte volatilidad en el inicio de septiembre, en medio del escándalo por presuntos casos de corrupción que involucran a representantes del Gobierno. El oficial mayorista cerró en $1.361, mientras que el minorista bajó de los $1.380.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.
