El dólar oficial minorista cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.513,87 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 14 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar mayorista cayó debajo de los $1.490 y tocó mínimos de agosto
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 14 de agosto
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 14 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 14 de agosto
El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 14 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.576,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 14 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.518,05 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.572, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.842, según Binance.
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