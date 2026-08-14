Nació en el desierto, no sabe su edad exacta y hoy maneja un imperio de u$s3.500 millones: quién es Mohed Altrad

Creció en la pobreza, llegó a Francia sin hablar el idioma y transformó una compañía quebrada en un gigante industrial a nivel internacional.

Nació sin ningún tipo de ventaja, pero su trabajo arduo lo llevó a ganar una fortuna inmensa.

La historia de Mohed Altrad no empezó con una fortuna multimillonaria . Nació en Siria dentro de una comunidad beduina y durante su infancia pasó por la pobreza y, en sus primeros años, tan solo recibió la educación necesaria para llegar a trabajar como pastor en el desierto.

Décadas más tarde, aquel joven consiguió estudiar en Francia, obtuvo un doctorado y terminó construyendo un conglomerado industrial con miles de empleados. Su recorrido lo llevó a acumular un patrimonio estimado en u$s3.500 millones y a convertirse en una de las figuras más particulares del mundo de los negocios.

Altrad nació en Siria, pero, aunque suene loco, nunca conoció con exactitud su fecha de nacimiento . Con el tiempo decidió elegir una fecha al azar para poder celebrar su cumpleaños como el resto del mundo. Durante su infancia atravesó circunstancias familiares extremadamente duras, su padre era el líder de una tribu beduina y su madre murió cuando él todavía era pequeño , por lo que quedó bajo el cuidado de su abuela.

La familia vivía en condiciones de pobreza y su único futuro parecía ser como pastor . Si bien su abuela consideraba suficiente que recibiera los mínimos conocimientos necesarios para desempeñar esa tarea, Altrad comenzó a interesarse por los estudios y buscó continuar su formación por cuenta propia.

Más adelante consiguió el apoyo de una pareja adoptiva que impulsó su educación , lo que le abrió las puertas de Montpellier, en Francia, donde ingresó a la universidad pese a llegar sin hablar francés.

La barrera del idioma no impidió que avanzara con sus estudios y finalmente obtuvo un doctorado en informática, lo que le permitió iniciar una carrera profesional que nadie se imaginaba que seguiría. Después trabajó para la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi y también pasó por una empresa informática en Francia. De todas formas, su objetivo era alcanzar una mayor independencia y crear un negocio propio.

Nació en el desierto y hoy en día es un empresario multimillonario. Gentileza - Ig: @mohedaltrad

De comprar una empresa en quiebra a facturar más de 4.000 millones

El gran cambio llegó en 1985 tras ahorrar todo el dinero que pudo, en ese momento Altrad se asoció con otra persona y compró una pequeña compañía de andamios en bancarrota. La operación fue el punto de partida de lo que posteriormente se convertiría en Groupe Altrad y durante tres décadas, el empresario amplió la firma con distintas compañías y actividades con el sector industrial.

El grupo mantuvo a los andamios como uno de sus negocios principales, pero también incorporó actividades de mezcla de cemento y el mantenimiento de maquinaria. Con los años, aquel pequeño emprendimiento en bancarrota se terminó convertido en un conglomerado compuesto por 170 empresas y más de 42.000 trabajadores. Según las cifras disponibles, Groupe Altrad genera actualmente más de u$s4.000 millones anuales y obtiene u$s250 millones en ganancias por año.

De todas formas, su actividad no se limitó a lo industrial, ya que en 2011 Altrad se convirtió en propietario y presidente del club francés de rugby Montpellier Hérault Rugby, cuyo estadio lleva el nombre de Altrad. También desarrolló una faceta como escritor y publicó tres novelas, entre ellas "Bedawi", una obra autobiográfica lanzada en 2002 que llegó a incorporarse como lectura obligatoria en escuelas públicas francesas.

Su visión lo llevó a ser un reconocido empresario. Gentileza - mohedaltrad.fr

El patrimonio de Mohed Altrad

Mohed Altrad alcanzó oficialmente el estatus de multimillonario en 2015, cuando su fortuna llegó a los u$s1.000 millones. Tres años después, su riqueza ya había superado los u$s3.000 millones. Actualmente, su patrimonio está estimado en u$s3.500 millones, producto principalmente del crecimiento de Groupe Altrad y de su participación en el conglomerado.

Este hombre pasó de cuidar animales en el desierto y llegar a Francia sin conocer el idioma a controlar un grupo empresarial con miles de empleados y actividad internacional. Altrad está casado, tiene cinco hijos y mantiene además sus proyectos de literatura y rugby.