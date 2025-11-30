Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre + Seguir en









Las reservas brutas cayeron por debajo de los u$s41.000 millones. ambito.com

El dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.436,14 para la compra y a $1.487,59 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s1.645 millones este viernes, hasta los u$s40.314 millones, fundamentalmente por movimientos habituales de fin de mes, que suelen compensarse a inicios del mes siguiente. Aun así, en el acumulado mensual mejoraron u$s932 millones.

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, domingo 30 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.451,50.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, domingo 30 de noviembre El dólar blue cotizó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, domingo 30 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.518,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, domingo 30 de noviembre El dólar MEP opera a $1.474,82 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 30 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. Cotización del dólar cripto hoy, domingo 30 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.508,03, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 30 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.107, según Binance.