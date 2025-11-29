Donald Trump reclamó cerrar completamente el espacio aéreo de Venezuela y endureció la presión sobre Nicolás Maduro

El conflicto entre EEUU y Venezuela continúa creciendo sin llegar a un acuerdo. El mandatario estadounidense sentenció que inhabilitará todo tipo de vuelos en el país caribeño.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a elevar el tono respecto de la situación de Venezuela y afirmó que el espacio aéreo del país caribeño debe considerarse “cerrado en su totalidad” . La advertencia apareció este sábado en su cuenta oficial de Truth, en medio de un clima de fuerte tensión militar en el Caribe y de contactos directos con Nicolás Maduro .

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas : les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, escribió el mandatario . El mensaje se difundió mientras el Pentágono desplegaba el portaaviones más grande del mundo y reforzaba la presencia militar en la región.

Durante el fin de semana previo, Trump sostuvo una conversación telefónica con Maduro , en la que aseguró que Estados Unidos incrementaría las acciones militares si el líder chavista no se retiraba de Caracas en el corto plazo. En ese diálogo participó también el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

La presencia de Rubio marcó un punto de quiebre dentro del gobierno estadounidense. Implicó que la Casa Blanca dejaba de lado otras alternativas de negociación que habían surgido en distintos sectores del poder republicano, como la posibilidad de utilizar contratos petroleros para facilitar una transición política.

En el contacto con Maduro, Trump no avanzó con una mesa de diálogo ni presentó un esquema gradual para disminuir la tensión . El mandatario dejó clara su postura: no permitiría que el régimen utilizara el tiempo para reorganizarse frente al cerco militar desplegado.

Ratificó al dictador venezolano que su objetivo político consistía en “terminar con los carteles de la droga que actúan bajo la protección del Palacio de Miraflores”.

Además, sostuvo que los principales beneficiarios de actividades ilegales como drogas, armas y petróleo, debían abandonar el país junto a Maduro. En esa lista incluyó a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, señalados como parte central de la estructura de poder chavista.

La ruptura de las negociaciones

Meses atrás, en una etapa inicial de contactos reservados entre funcionarios republicanos y emisarios de la dictadura venezolana, se había analizado permitir que Maduro se marchara y que la transición democrática quedara a cargo de Delcy y Jorge Rodríguez. Sin embargo, Donald Trump descartó esa posibilidad y exigió una salida conjunta de todos los jerarcas del régimen.

El presidente estadounidense sostuvo que elevaría la presión por todos los medios disponibles, y cumplió rápidamente con esa advertencia. Horas después de su diálogo con Maduro, la Secretaría de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

La inclusión del Cartel de los Soles en el listado de Foreign Terrorist Organizations (FTO) otorgó a Washington nuevas herramientas para avanzar con sanciones económicas, congelamiento de activos y persecución judicial contra quienes brinden apoyo al entramado criminal vinculado al chavismo.

La designación se sumó a causas previas por corrupción y tráfico de drogas que pesaban sobre funcionarios del régimen. Rubio afirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y reiteró que Estados Unidos considera al propio Maduro como líder de esa red.

Desde Caracas rechazaron la acusación y afirmaron que no existen pruebas públicas que vinculen a la cúpula gubernamental con organizaciones narcotraficantes.

Las consecuencias legales y el despliegue militar

Además de reforzar las sanciones, el nuevo estatus autoriza al gobierno estadounidense a exigir cooperación a bancos, empresas y socios internacionales. Cualquier interacción con integrantes del cartel puede ser perseguida penalmente bajo las leyes antiterroristas estadounidenses.

armada eeuu venezuela Sigue el despliegue militar. Yahoo News

Expertos consultados por agencias internacionales explicaron que la medida “abre nuevas opciones” para Washington, especialmente en el plano militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que este cambio jurídico brinda “toda una gama de alternativas legales”, que incluso podrían justificar operaciones específicas contra infraestructuras vinculadas a la organización fuera de áreas urbanas.

La declaración se produjo en paralelo a una operación de gran escala del Pentágono en el Caribe. El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo, encabezó un operativo con más de una decena de buques, aviones de combate y 12.000 efectivos destinados a combatir redes de narcotráfico.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses reportaron el hundimiento de 21 embarcaciones vinculadas a actividades sospechosas y más de 80 muertes en acciones asociadas a estas operaciones. El objetivo estratégico es ahogar financieramente al régimen venezolano, que enfrenta una economía debilitada, hiperinflación y un mercado petrolero restringido.

Analistas citados por AFP advirtieron que la designación del cartel podría endurecer el embargo petrolero vigente y obligar a Venezuela a vender crudo con descuentos aún mayores, intensificando la crisis interna.