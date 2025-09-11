SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de septiembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre

El dólar oficial operó a $1.382,19 para la compra y a $1.433,79 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.395, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 11 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $7 hasta los a $1.423,50.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar blue cotizó a $1.395 para la venta y la brecha con el oficial mayorista volvió a quedar en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar MEP cae a $1.426,09 y la brecha contra el mayorista es de 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.435,32, por lo cual la brecha es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.875, según Binance.

