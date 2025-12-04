El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.636,25 para la compra y a $1.729,14 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este jueves 4 de diciembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.


En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.717,75 para la compra y a $1.749,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.253,82.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, jueves 4 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.453.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar blue cotizó en $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar CCL cotizó a $1.508,97 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar MEP operó a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial fue de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.318, según Binance.
