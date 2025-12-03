Lorena Villaverde presentó su renuncia al Senado para no ser "usada" en maniobras contra el Gobierno + Seguir en









La senadora de LLA, electa por Río Negro, no asumirá su cargo. Sin embargo, aún quedan dudas de que hará con su banca en diputados, ya que había presentado una renuncia la cual retiró el pasado miércoles.

La senadora electa no asumira su cargo, aunque no adivirtió si continuará en su banca como diputada.

Tras varios días de cuestionamientos, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, anunció este miércoles su renuncia a la banca en el Senado antes de jurar, para "no ser usada como herramienta para dañar al gobierno". Luego de ser electa en los últimos comicios, su título había sido puesto en duda debido señalamientos por su prontuario judicial en causas de narcotráfico en Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Días atrás, Villaverde también había comunicado su renuncia a la Cámara de Diputados, pero la retiró el pasado miércoles. De esta manera, por ahora quedaría presuntamente en su cargo como diputada, ya que en su escrito en X, no se refiere a la Cámara Baja.





"Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro" manifestó Villaverde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1996309065941577973&partner=&hide_thread=false Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025 La libertaria de Río Negro cerró explicando el por qué de su renuncia: "lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural... Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos".

El caso Villaverde Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.

La diputada tuvo más de un conflicto con la ley. No solo a nivel local, sino también internacional. Quien se encargó de hacer público el pasado de la senadora electa –cercana a Karina Milei- fue su coprovinciano Soria. Florencia López, senadora de Unión por la Patria, habló de un “intento desesperado” para “tratar de salvar” a la senadora electa vinculada con narcotráfico, cuando ingresaron las impugnaciones de los dos senadores electos de su partido. Dicho esto, la peronista mostró la foto que le tomaron a Villaverde cuando fue detenida en EEUU por tenencia de drogas.