Luis Caputo: "La estabilidad es la mejor política industrial"

“Hay una Argentina diferente, la estabilidad es real, convivimos con ella cada día”, así recibió al ministro de Economía, Luis Caputo la titular del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), Bettina Bulgheroni .

Esta frase sintetiza el ánimo y la certeza de los casi 300 empresarios que asistieron al último almuerzo del año de Cicyp.

“La estabilidad es la mejor política industrial” fue la respuesta que dio el ministro de Economía a Ámbito y Clarín.

En líneas generales, los hombres de negocios rescatan la estabilidad y el orden (no solo macroeconómico). Se muestran esperanzados con que las reformas laboral y tributaria les permita competir. Sin embargo, algunos no dejan de señalar la importancia de la infraestructura como un factor valioso para la competitividad.

Ante la pregunta de Ámbito acerca de la aseveración de Caputo, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini dijo: “ El orden macroeconómico, la estabilidad, el ahorro público y el crédito son uno de los grandes factores para la competitividad. O sea, que hacen mejorar el costo argentino, porque uno invierte en tecnología para hacer mejores productos a menor costo. Pero también hay otros factores que hacen a la competitividad, como la inversión en infraestructura, la baja de impuestos, un régimen laboral moderno, sin litigiosidad. Y, por supuesto, la estabilidad es un factor fundamental para la competitividad del sector industrial”.

Justamente las preguntas formuladas a Caputo pasaron por el tema de infraestructura. El ministro ratificó que están en marcha las licitaciones de miles de kilómetros de rutas, que avanza el concurso de la Hidrovía, y que espera que estas licitaciones puedan concretarse en el primer trimestre del año.

También anticipó que el crecimiento será superior el año que viene a lo proyectado, y que el Estimador Mensual de Noviembre será también muy positivo.

Cabe señalar que, si bien se observa una recuperación en algunos sectores industriales, en otros no. Al igual que la construcción son los más afectados en estos años.

La titular de Cicyp con una frase reflejó el sentir del empresariado: “El entorno actual de negocios nos presenta desafíos tanto como oportunidades. En ese contexto es esencial que trabajemos juntos, uniendo nuestras fortalezas”.

Caputo volvió a ratificar, como lo suele hacer, su entusiasmo y optimismo por los tiempos que vendrán. También y conocedor del público asistente, dio precisiones respecto a la política monetaria y cambiaria.

Deuda

En lo inmediato precisó que el Gobierno no tomará una decisión respecto a colocar nueva deuda o activar un REPO con bancos internacionales, por entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y aclaró que cualquier avance quedará condicionado a que se verifique una compresión significativa del riesgo país.

“Nos han ofrecido los bancos entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y veremos cuánto de eso les tomamos. Por ahí cero, por ahí u$s1.000, por ahí u$s2.000, por ahí u$s3.000”, consignó.

Según explicó, el Tesoro analiza distintos escenarios porque considera que el mercado podría volverse más favorable en el corto plazo. “Creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte del riesgo país. No es fácil el timing en estas cosas”, añadió. También en un breve diálogo con Ámbito, dijo que más allá de colocar deuda o utilizar parte del préstamo “estamos estudiando otras alternativas”.

El Estado enfrentará en los primeros días de enero el pago de una deuda de US$4300 millones por Bonares y Globales.

El ministro se mostró confiado que dicha obligación se efectuará sin ningún stress y ratificó que “vamos a pagar siempre las deudas”.

Riesgo país

“Si entonces me hubieran dicho que íbamos a llegar a un acuerdo con el Fondo por u$s20.000 millones, que íbamos a salir de las restricciones cambiarias, que íbamos a ganar las elecciones por paliza, que íbamos a hacer acuerdos comercial y estratégico con Estados Unidos, y que EEUU iba a estar comprando pesos en Argentina, yo hubiera

pensado que el riesgo país iba a estar en 300 puntos básicos”, afirmó.

Para ilustrar la dificultad de anticipar el comportamiento financiero, Caputo repasó el contexto del último año. Recordó que en diciembre y enero pasados el riesgo país estaba “en 500 puntos básicos”, y planteó que, dadas las medidas que luego se adoptaron, hubiera esperado una reacción más contundente.

De todas maneras, justificó que el riesgo país se mantenga alto por la incertidumbre política. El respaldo que dio la sociedad en las elecciones, más el contar con la solidez de superávit fiscal e incluso comercial, deberían ser ponderados por los mercados.

A pesar de ser un gran conocedor de los traders, confesó que “los mercados a veces tardan en reaccionar y no son fáciles de predecir”, negándose a aventurar cuándo podría bajar el riesgo país.

Sin embargo, el titular del Palacio de Haciendo indicó que la mejora del riesgo país dependerá de la consolidación de la agenda de reformas. Entre las iniciativas que se impulsarán en los próximos días mencionó la reforma tributaria, la reforma laboral, la ley de Presupuesto y la ley de Presunción de inocencia (Perdón fiscal).

En ese marco, afirmó: “Lo más probable es esperar que el riesgo país vaya a converger a los 300 puntos básicos. ¿Cuándo?, no sé. ¿Un mes, dos, tres o cuatro? No podemos decir eso”.

Para enfatizar más aún la dificultad de estimar los tiempos, Caputo dijo: “No tenemos la bola de cristal”, pero ratificó su convicción de que “se hacen las cosas bien, va a ir bien”.

Reservas

Caputo se ocupó de desmitificar a aquellos que sostienen que este gobierno no acumula reservas. Aseguró que este “es el gobierno que más reservas compró en la historia reciente” y que fueron destinadas a compromisos en el exterior y pago de deuda de importaciones.

También explicó que no se debe separar la compra (diaria) de la acumulación (neta, luego de pagar deudas, acreedores e importadores)”. Anticipó que en 2026 será más “factible” acumular reservas, dado que ya se está cerca de refinanciar deuda (intereses y capital), y acceder a los mercados tras las elecciones.

El funcionario explicó cómo hará el gobierno para para comprar reservas: “La compra será compatible con el aumento en la demanda de dinero (sin generar pasivos remunerados como las Lebac/Leliq), aprovechando el crecimiento de la demanda de pesos para comprar dólares de forma más ordenada”.

Para ilustrar, recordó que “hemos mandado el presupuesto, en términos nominales la base estaría creciendo un 25%. A nosotros nos permitiría comprar aproximadamente 7.000 millones de dólares. De vuelta: sin la necesidad de tener que esterilizar”.

Pero dio a entender que esta cifra podría ser incluso mayor, en función de las circunstancias.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que la intención es que “la oferta de divisas crezca con la cuenta capital/financiera (inversión)”.

También ratificó el esquema de bandas, “que es utilizado con buenos resultados en diferentes países del mundo”.

En sus presentaciones públicas insiste que, a diferencia del pasado, esta vez los cambios son profundos, básicamente porque cuentan con el apoyo del presidente Javier Milei y la absoluta convicción del equipo económico.