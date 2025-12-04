Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 4 de diciembre + Seguir en









El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 4 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.453.

Valor del CCL hoy, jueves 4 de diciembre El dólar CCL cotizó a $1.508,97 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3,9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de diciembre El dólar MEP operó a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial fue de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.318, según Binance.