El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 4 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 4 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.453.
Valor del CCL hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar CCL cotizó a $1.508,97 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar MEP operó a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial fue de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.318, según Binance.
