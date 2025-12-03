El S&P Merval en dólares repuntó y avanzó 3,6%, mientras los bonos soberanos extendieron ganancias

El S&P Merval rebotó este miércoles tanto en pesos como en dólares (+3,6%). En tanto, los bonos en dólares subieron hasta 0,5% y extendieron ganancias pese a las dudas del mercado por los pagos de enero y la acumulación de reservas.
Los títulos soberanos continuaron su senda alcista, aunque persisten las dudas en torno los próximos vencimientos de deuda y el regreso de la Argentina a los mercados internacionales.
Los títulos soberanos continuaron en la senda alcista y anotaron un pleno de subas, encabezados por el Global 2035 (+0,5%), seguido por el Bonar 2029 (+0,5%).
El Head Sales Trader de Balanz, Jonathan Spitz, señaló a Ámbito que los bonos argentinos tienen un pago de capital e intereses de u$s4.200 millones en enero, y que si bien "no está en duda la capacidad e intención de pago para el próximo año", para que los precios sigan subiendo, "el mercado espera una aceleración en el proceso de acumulación de reservas".
"Para quienes tengan una mirada optimista al respecto, los bonos con vencimiento más largos (Global 2038 o Global 2041), son los que tienen mayor potencial de suba", agregó el especialista.
Desde Romano Group indicaron que los bonos argentinos muestran una brecha de legislación demasiado amplia, a su entender injustificada. Explicaron que los títulos de corto plazo bajo ley Nueva York rinden alrededor del 8,6%, mientras que los bonos emitidos bajo ley local ofrecen un retorno promedio ponderado del 11,4%.
Además, destacaron que la Argentina se ubica apenas 130 puntos básicos por encima del riesgo país de Ecuador, lo que refleja la cautela del mercado. "Los inversores están a la espera de señales concretas sobre el regreso del país a los mercados internacionales", apuntaron. El riesgo país, entonces, se mantiene en 639 puntos básicos, pese a que cayó ocho unidades en relación al martes.
ADRs y S&P Merval
El S&P Merval trepó 2,9% en pesos a 3.129.449,22 puntos, mientras que su contraparte en dólares subió 3,6% a 2.073,90 puntos en un contexto de baja (-0,7%) del dólar contado con liquidación (CCL).
A nivel individual, las acciones cerraron con avances generalizados, lideradas por Central Puerto (+6,4%); Grupo Supervielle (+6,3%); Banco BBVA (+5,3%). En contraste, Banco de Valores cayó 1,5%.
Asimismo, en Wall Street los ADRs registraron subas generalizadas, encabezados por Central Puerto (+8,5%) y Grupo Supervielle (+7,3%). En tanto, los principales índices del mundo operaron al alza liderados por el Dow Jones (+0,9%).
En cuanto al S&P Merval, Spitz recordó que las acciones argentinas tuvieron un rally extraordinario luego subir 55% desde la última semana de octubre tras las elecciones nacionales, pero que luego el índice S&P Merval lateralizó durante noviembre, lo que evidencia la necesidad de algunos catalizadores macroeconómicos (como el crecimiento de la actividad y la acumulación de reservas) para que pueda seguir creciendo. "Para alcanzar los máximos de hace un año tendría que subir otro 20%", puntualizó.
Entre las empresas del panel general, Morixe anunció que emitirá 350 millones de acciones de valor nominal $1 por acción, conforme a lo aprobado en la Asamblea General de Accionistas celebrada en mayo de 2025. El aumento de capital se realizará bajo el régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se desarrollará en un período de suscripción de 10 días corridos, entre el 9 de diciembre el 18 de diciembre, y el precio de suscripción será de $43 a lo largo de dicho período.
