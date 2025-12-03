SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de diciembre 2025 - 18:40

Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 3 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas netas se encuentran en -u$s400 millones, según estimaciones privadas.

Mariano Fuchila

El dólar oficial cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.423,91 para la compra y a $1.475,49 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron por tercera jornada consecutiva, aunque en esta ocasión apenas avanzaron u$s6 millones, hasta los u$s41.888 millones. Asimismo, las reservas netas quedaron en un negativo de -u$s400 millones, según estimaciones del economista Federico Machado.

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, miércoles 3 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.453.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar blue cotizó en $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar CCL cotizó a $1.508,97 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3,9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar MEP operó a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial fue de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.318, según Binance.

