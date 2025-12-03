Con traiciones y garrochazos de último momento, juraron los 127 diputados electos

La sesión, en la que Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara, dejó a la vista que los libertarios siguen dispuestos a negociar por lo bajo y a seguir dividiendo, pero también enfrentando, a la oposición. Los hermanos Milei se hicieron presentes en el Palacio para celebrar que se hicieron con la primera minoría.

Con la presencia del presidente Javier Milei, este miércoles juraron los 127 diputados electos el 26 de octubre . Además, Martín Menem fue ratificado presidente de la Cámara. La jornada quedó marcada por traiciones y saltos de último momento. Lo que dejó a la vista que el gobierno de La Libertad Avanza seguirá apelando (tal cual hizo en el primer tramo del Gobierno) a entablar negociaciones por lo bajo y a último momento, además seguirá apelando a dividir, pero sobre todo, a enfrentar a la oposición.

Con los balcones repletos de invitados, casi todos de La Libertad Avanza, este miércoles al mediodía se celebró la sesión preparatoria en la que juraron los 127 diputados electos. El Presidente no se quedó afuera del festejo por la primera minoría, que LLA consiguió el día previo a la sesión . Esto fue luego de que el martes por la tarde, la bancada que conduce Gabriel Bornoroni lograra arrebatarle la primera minoría a UP, al sumar 95 bancas propias. Fueron decisivos los últimos pases del PRO y del entrerriano que responde a Rogelio Frigerio, Francisco Morchio.

Durante la sesión, que se extendió durante más de dos horas, Menem fue ratificado al frente de la Cámara . Su nombre peligraba tras la derrota en la Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. Pero, con el resultado de las elecciones de octubre, los primos Menem y Karina Milei resucitaron en el esquema de poder libertario. Y eso se verá en la Cámara que comienza a partir del 10 de diciembre.

“Los primeros dos años fueron de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos”, dijo Menem al ser reelecto presidente de la Cámara. Al mismo tiempo, le dedicó unas palabras al Presidente, que lo miraba desde el palco de enfrente. El riojano le destacó los que consideró logros de su gestión económica. Además, celebró el rol de Karina Milei, por su “trabajo constante”. Hubo aplausos y ovación .

Más adelante, Menem destacó el desempeño de LLA en la Cámara baja, pese a contar con apenas un puñado de diputados en el primer tramo del mandato de Milei. Hizo especial hincapié en la implementación de la Boleta Única de Papel. Nuevamente, hubo aplausos libertarios. El riojano aprovechó para pedirles a los legisladores que “hablen con sus gobernadores” para que empujen su uso a nivel provincial.

En tanto, la massista Cecilia Moreau fue reelecta vicepresidenta primera. Mientras que la segunda vicepresidencia quedó para el exministro de Defensa, Luis Petri, quien arremetió contra el kirchnerismo al agradecer su postulación, al tiempo que destacó lo importante que es para Milei el Congreso, a tal punto que se hizo presente al momento de la jura de los legisladores electos.

Traiciones y negociaciones por lo bajo

La sesión fue un botón de muestra de lo que se viene en el tramo final del mandato de Milei: un Gobierno que seguirá dispuesto a negociar (por lo bajo y a contra reloj) y dividir a la oposición. Tal cual hizo sobre todo durante el primer año de Gobierno. Esto se vio en dos oportunidades.

La noche previa a la sesión, los popes de los diferentes bloques de la oposición habían acordado, en una reunión, no concederle las facultades delegadas a Martín Menem para el armado de las comisiones. Ninguna bancada quedó conforme por el manejo del riojano en este sentido. Lo acusan de haberse manejado a discrecionalidad y en perjuicio del grueso de las bancadas. Ese pacto lo habían sellado, entre otros, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal.

Este miércoles, cuando ese tema se sometió a votación, el bloque de la UCR y del PRO rompieron ese pacto: votaron en favor de las facultades a Menem. "Votaron para que los vuelvan a cagar", dijo uno de los diputados que participó de ese encuentro a Ámbito. Las miradas apuntaron contra el propio riojano. Las dudas que se plantean son qué les habrá ofrecido a cambio.

La segunda jugada tras bambalinas fue por la Vicepresidencia tercera. Hasta el martes a la noche, el compromiso de Menem había sido que esa silla quedara para la tercera fuerza: el bloque Provincias Unidas, que conduce la santafesina Gisela Scaglia. Y que el criterio a tomar sería "por bloque".

Pero en el medio de la sesión se conformó un interbloque de manera sorpresiva para, justamente, hacerse con esa silla. Se trata del espacio conformado por el PRO; el MID; el monobloque Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi, y Manuel Garrido, de Por Santa Cruz. Lo llamativo es que este último lo contaban, al menos hasta el martes, dentro de Provincias Unidas. "Se ve que Martín Menem se los pidió prestado", bromeó un diputado.

Según pudo saber este medio, el propio Menem le habría confirmado a Scaglia que esa Vicepresidencia era para su bancada. Con la irrupción del interbloque del PRO, MID, Banfi y Garrido, comenzaron los tironeos. Este interbloque suma 22 diputados, igual que el que Provincias Unidas armó con Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Al haber empate, y para evitar tironeos públicos, la vicepresidencia quedó vacante, y la seguirán peleando a puertas cerradas.

Conclusión: Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal, no solo abandonó su bancada, sino que jugó en contra. Y el PRO le clavó otro puñal por la espalda a Provincias Unidas. No solo por el acuerdo de las facultades delegadas , sino también por la Vicepresidencia.

Las presencias en el Palacio

Además de Milei, se los vio en el palco central a Diego Santilli y Manuel Adorni, ministro del Interior y jefe de Gabinete, respectivamente. También dijo “presente” la hermana, Karina Milei. Apenas ingresaron los hermanos, fueron ovacionados por los diputados y los invitados. Martín Menem se desmarcó de Victoria Villarruel, quien estuvo al frente de la misma sesión, pero en el Senado, la semana pasada. Ese día, hubo un altercado entre la hermana del Presidente y la vice porque la secretaria de Presidencia no había enviado un pedido vía mail para pedir un palco. La hermana, Adorni y Santilli terminaron ingresando por la fuerza a la Cámara alta.

Milei Congreso Los hermanos Milei presenciaron la jura de los 127 diputados. Mariano Fuchila

La otra ovacionada de la jornada fue Patricia Bullrich, flamante senadora. La exministra fue aplaudida incluso por los Milei. El diputado electo Luis Petri se le acercó y se fundieron en un abrazo.

“Presidente, la patria no se vende”, le gritó el diputado de UP Aldo Leiva a Milei, apenas terminó el himno. Los libertarios respondieron al grito de “Libertad, Libertad, Libertad”, con los Milei incluidos. Como respuesta, UP entonó “La patria no se vende”. El recinto parecía un estadio de fútbol

Una aparición llamativa fue la de Lorena Villaverde. La diputada, que el martes retiró su renuncia a la Cámara luego de que el Senado no aceptara su título por sus vínculos con el narcotráfico, se hizo presente en el recinto. Antes, había pasado por el despacho de Menem. Pero, cuando todavía no había iniciado la ceremonia, se retiró. Horas después, hizo pública la renuncia a su banca en el Senado a través de su cuenta de "X".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1996309065941577973?s=20&partner=&hide_thread=false Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025

Entre el público también se vio a los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Ricardo Quintela (La Rioja). Y a los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Carlos Presti (Defensa), que asistió uniformado.

Negociaciones de último minuto

Mientras la sesión se celebraba, se terminaban de conocer la conformación de los bloques e interbloques. La gran duda era si la UCR, que quedó presidida por la cornejista Pamela Verasay, armaría un interbloque con el PRO y el MID para hacerse de la tercera minoría. Finalmente se concretó, con el salto en garrocha de Garrido.

image El recinto a partir del 10 de diciembre (Pablo Salinas)

En paralelo, se ratificaba que Provincias Unidas, el espacio que reúne a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Ignacio Torres (Chubut) se convertía en la tercera fuerza. El espacio, que busca representar la voz de esos mandatarios, perdió a un segundo gobernador en el camino.

Además de Vidal, que se fue con el PRO, el MID y Banfi, los diputados que responden al gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, tampoco recalaron en ese espacio. Se integraron al bloque de Verasay. Las fugas de estos dos gobernadores fueron celebradas por la Casa Rosada. Así las cosas, Provincias Unidas conformó interbloque con la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Por otro lado, pese a que Gustavo Sáenz apostaba a ampliar el bloque Innovación Federal, donde convive con los misioneros, y sumar a los catamarqueños y tucumanos que responden a los gobernadores de esas provincias, esa fusión no se concretó. Innovación Federal se mantuvo intacta.

Las juras

El momento de las juras de los diputados electos quedó en manos de Gerardo Cipolini. Por tradición, hasta tanto el cuerpo no elije al presidente, las sesiones quedan en manos del legislador de mayor edad.

Las juras empezaron mal. El primero en hacerlo fue Nicolás del Caño. Apenas dijo que juraba “por los jubilados”, fue abucheado y silbado por los libertarios. Del Caño no se quedó callado, a los gritos, luego de jurar, a los gritos arremetió contra Bullrich. “Le pegan a los jubilados”, arrojó. Cipolini debió pedir orden.

Hubo varias juras por Cristina Kirchner. Una que resaltó fue la de la kirchnerista Teresa García. “Juro por la libertad de Cristina”, arrojó la bonaerense. Lo propio hizo su compañera de bloque, Vanesa Siley: “Por la inocencia de Cristina Kirchner”, dijo al jurar.

Germán Martínez Cecilia Moreau Moreau fue reelecta vicepresidenta primera. Mariano Fuchila

Juan Grabois, también de UP, fue provocativo. Les tiró besitos y les hizo ojitos a los libertarios. La V de la victoria a Milei. Y hasta le hizo el gesto de aspirar cocaína a la bancada oficialista. Además, le dirigió el emblemático gesto de la película "Los juegos del hambre" a Milei.

“Viejo asesino”, le gritaron desde las filas libertarias a Jorge Taiana, a quien LLA le achaca su pasado montonero (como en su momento, Milei a Bullrich).

La dupla más abucheada fue la de los porteños Myriam Bregman y Martín Lousteau. El economista, se las devolvió con sutileza. Entre sonrisas, les hizo el “tres”, con la mano, a los libertarios. Una clara alusión al supuesto sobreprecio que cobraba Karina Milei a los laboratorios, a cambio de contratos con el Estado.