Deuda: inquieta a la city la liquidez del Tesoro ante próximos vencimientos, ¿qué opciones tiene para sumar dólares?

Aunque la deuda en divisas de la Argentina representa solo el 30,3% del PBI, el verdadero problema del Tesoro hoy es la liquidez. A contrarreloj, debe conseguir divisas y renovar vencimientos.

La city sigue de cerca por estas horas los movimientos del Tesoro ante los abultados vencimientos de deuda en dólares que debe afrontar en los próximos meses. Así, después de que se confirmara que la semana pasada adquirió u$s20 millones en el MLC, tal cual informó Ámbito , los datos oficiales confirmaron que el viernes sumó otros u$s97 millones. A su vez, fuentes del mercado sostienen que durante esta semana siguieron las operaciones: el lunes el Tesoro habría adquirido otros u$s200 millones en el BCRA y el martes se hizo de u$s50 millones, esta vez, de nuevo en el mercado.

En charla con Ámbito , desde Facimex repasaron los compromisos que el Tesoro tiene que afrontar en el corto plazo en moneda extranjera: en lo que resta de noviembre serán u$s 17 millones con organismos multilaterales y bilaterales y otros u$s1.022 millones del Bopreal 26 . En diciembre serán u$s289 millones con organismos multilaterales y bilaterales , y posteriormente en enero llega una prueba de fuego con u$s4.300 millones de Globales (dólares y euros) y Bonares, y u$s457 millones con organismos multilaterales y bilaterales.

Es así que el economista de OPEN, Federico Machado, repasó junto a este medio, qué opciones tiene hoy Hacienda para adquirir las divisas y pagar en tiempo y forma los vencimientos. Para este experto , la opción A sería generar un roll-over de deuda y, en este caso, la calificó como "la mejor alternativa". La opción B sería utilizar los pesos provenientes del superávit fiscal que están dentro de las cuentas del Banco Nación pero aclaró que estos fondos "no son de libre disponibilidad. Y por último la opción C es "sacarle pesos o dólares al BCRA".

Esta decisión, para Machado es "totalmente anti-económico", básicamente porque contradice el propio esquema de Gobierno. Las opciones podrían ser una transferencia de utilidades o colocación de una Letra Intransferible, pero rompería con la promesa de no financiar al Tesoro con emisión.

Pero volviendo a la opción de lograr un "roll-over" de deuda el mercado sigue de cerca las negociaciones del Gobierno con los bancos de Wall Street involucrados en el crédito de hasta u$s20.000 millones como parte del auxilio financiero que EEUU le propinó a la Argentina y que, según se supo, ya establecieron condiciones para ratificar la disponibilidad de fondos , lo que eventualmente acelera las negociaciones y anticipa novedades concretas en los próximos días.

Cuántos dólares tiene el Tesoro en su cuenta en el BCRA

Según los datos monetarios del miércoles, se confirmó que el Tesoro Nacional volvió a comprar divisas durante la semana pasada: los depósitos en moneda extranjera aumentaron u$s97 millones, mientras que los depósitos en pesos cayeron prácticamente en la misma magnitud (-u$s101 millones). A estas cifras se le suman versiones que inican que habría comprado u$s200 millones al Central el lunes, y cerca de u$s50 millones el martes en el mercado cambiario.

"Esta seguidilla de compras se suma a los u$s24 millones que el Tesoro había adquirido en el mercado el miércoles pasado, algo que no hacía desde fines de octubre. Y se suma también a la operación más grande del mes: los u$s906 millones comprados al BCRA a principios de noviembre para pagar cargos e intereses al FMI", recordaron desde PPI.

El mismo informe sostiene que si las cifras anticipadas se confirman, el Tesoro acumularía compras por unos u$s1.281 millones en noviembre, de los cuales u$s1.106 millones fueron al Banco Central, u$s74 millones vía mercado, y u$s101 millones aún pendientes de confirmación.

Para PPI, donde se realicen las compras, no es un tema para nada trivial: "Que se hagan en el MLC sería una señal más positiva. Implicaría que el equilibrio que hoy vemos en el mercado cambiario (con un dólar spot alejándose del techo de la banda y tasas de interés más bajas) se sostiene aun con un sector público que comienza a participar activamente. Además, evitaría retrocesos en el proceso de saneamiento del balance del BCRA".

Desde BAVSA, en un informe de este miércoles, llegaron a la siguiente conclusión: aunque la deuda total en dólares de Argentina no es muy alta en relación al tamaño de su economía (representa un 30,3% del PBI), el problema no es de cantidad sino de liquidez porque el Tesoro tiene dificultades para conseguir los dólares necesarios en el corto plazo para pagar los vencimientos. Esto genera riesgo de refinanciamiento (dudas sobre si podrá renovar esa deuda) y alimenta la desconfianza del mercado sobre la situación externa del país.