19 de noviembre 2025 - 12:37

Los ADRs escalan hasta 3% y los bonos extienden buena performance

Los bonos en dólares prolongan el rally alimentando expectativas de una recompra y mejorando en el perfil de deuda. Mientras tanto, el Merval toma ganancias leves tras las fuertes subas previas.

El nuevo driver de los inversores está en la recompra de títulos.

Los bonos en dólares extienden ganancias, con subas de hasta 1% este miércoles 19 de noviembre, mientras que los ADRs escalan hasta 3%. En ese marco, el mercado se mantiene optimista y se mantiene de rally ante la expectativa de que una recompra de bonos baje el riesgo país. En ese sentido, una baja del riesgo país provocaría que el Gobierno pueda rollear la deuda y enfrentar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera sin inconvenientes. En ese contexto, el equity también sigue su propia fiesta aunque este miércoles, cede por leve toma de ganancias.

Los títulos en dólares escalan hasta 1,2% encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2030, el Bonar 2038 y 2030, los tres con subas de 0,4%.

Con la mejora del riesgo de deuda, varias empresas y gobiernos provinciales se volcaron al mercado de capitales en búsqueda de fondeo por la reducción de costos y el alargue de financiación, lo que apoya a una menor presión sobre el tipo de cambio.

S&P Merval y ADRs

Por otra parte, el S&P Merval cotiza flat y se posiciona en los 2.930.444,48 puntos. Mientras que, en dólares cotiza a 1.995,29 puntos.

Las acciones líderes que más bajan son las de Metrogas (-3,8%), seguida de Grupo Supervielle (-1,9%), Central Puerto (-1,3%) e YPF (-1,2%).

En tanto, los ADRs escalan hasta 3% liderados por Edenor, seguido de Banco Macro (+2,7%), Loma Negra (+2,5%), Grupo Supervielle (+2,4%), y Pampa Energía (+2,3%).

