Legislatura porteña: impulsan proyecto para que los vehículos abandonados puedan ser reutilizados con fines públicos

El proyecto fue presentado por el legislador Francisco Loupias de la UCR y cuenta con el aval del oficialismo. Qué cambios propone.

La Legislatura porteña comenzará a debatir un proyecto para modificar la Ley N° 342 y permitir que los vehículos abandonados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires puedan ser reutilizados con fines públicos . El miércoles próximo comenzará a ser discutida en el seno de las comisiones.

La iniciativa fue presentada por el legislador de la UCR, Francisco Loupias, y propone que, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes y siempre que las condiciones del vehículo lo permitan, puedan ser destinados a fines de utilidad pública , en lugar de tener como único destino la compactación.

La propuesta parte de una problemática que impacta de manera directa en el espacio público de CABA. Los vehículos abandonados durante meses o años ocupan lugares destinados a los vecinos, pueden afectar la circulación y el estacionamiento y, además, generar problemas ambientales, de seguridad y de deterioro urbano.

La iniciativa cuenta con un amplio apoyo dentro del recinto. Entre sus firmantes están Aldana Crucitta de la UCR; Emmanuel Ferrario, Sebastián Nagata y Graciela Ocaña de Confianza y Desarrollo; Sergio Siciliano, Gimena Villafruela, Rocio Figueroa, Patricia Glize y Silvia Lospennato de Vamos por Más .

Actualmente, la Ley 342 establece un régimen específico para este tipo de vehículos, considerados un riesgo para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente. Frente a esa situación, el proyecto busca ampliar las herramientas del Estado frente a los vehículos abandonados .

El objetivo es que, además de las alternativas vigentes de descontaminación, desguace y compactación, pueda evaluarse un destino de utilidad pública cuando el estado del vehículo permita su recuperación y aprovechamiento.

La iniciativa apunta así a darle un nuevo valor social a bienes que actualmente permanecen inutilizados en la vía pública. Según plantea el proyecto, los vehículos recuperados o las autopartes podrían ser destinados, de acuerdo con su estado y con las necesidades que determine el Gobierno de la Ciudad, a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones u otros fines vinculados con el interés general.

“No podemos seguir pensando que todo vehículo abandonado es simplemente chatarra. Si el Estado recupera un automóvil que todavía puede tener una utilidad, tenemos que encontrar la manera de ponerlo al servicio de la sociedad”, sostuvo Loupias.

La propuesta busca incorporar una mirada integral sobre la gestión del espacio público y los recursos que recupera el Estado. Para el legislador permitirá "colaborar con la disminución de la ocupación indebida en el espacio público" y, en paralelo, con "la reinserción de los recursos mediante un proceso de economía circular".

Asimismo, la iniciativa contribuiría a ordenar la Ciudad, que, según afirma Loupias, no significa solamente remover aquello que molesta, sino también administrar los bienes recuperados con el fin darle un uso que pueda beneficiar a los vecinos.

“Esta propuesta busca que la Ciudad tenga más herramientas. Un auto abandonado es un problema cuando permanece ocupando el espacio público, pero puede transformarse en una oportunidad si el Estado logra recuperarlo y darle un destino útil. Se trata de cuidar el espacio público, mejorar el tránsito y, al mismo tiempo, aprovechar de manera inteligente los recursos que recupera la Ciudad”, concluyó Loupias.

La recuperación de espacios para estacionamiento, la mejora de la circulación y la reducción del deterioro urbano son objetivos que, según señala el autor del proyecto, deben ir acompañados por una gestión eficiente de los recursos públicos.