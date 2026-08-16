Cielo cubierto y frío en el AMBA: qué pasará con las lluvias y cuándo vuelve el sol + Agregar ámbito en









El lunes feriado estará mayormente nublado y el martes llegará con más frío y probabilidad de lluvias. El sol reaparecería desde el miércoles.

El lunes feriado será mayormente nublado con 10° a 15°, y el martes descenderán a 9° con probabilidad de lluvias. Depositphotos

El cielo cubierto y las bajas temperaturas marcarán el comienzo de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras el leve repunte térmico del fin de semana, el lunes feriado tendrá una jornada mayormente nublada, con temperaturas de entre 10° y 15°, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante el domingo del Día del Niño, las marcas térmicas oscilaron entre los 12° y los 18°, mientras que en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el sol logró aparecer. Sin embargo, el alivio será temporario y el frío volverá a ganar protagonismo.

El martes, más frío y con probabilidad de lluvias El martes será todavía más frío, con una temperatura mínima cercana a los 9° y una máxima de apenas 12°. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado durante buena parte de la jornada y habrá probabilidad de precipitaciones.

La mejora llegaría el miércoles, cuando el sol volvería a asomar sobre el AMBA y daría inicio a varios días con condiciones meteorológicas más favorables. De esta manera, el cielo cubierto comenzaría a perder protagonismo a mitad de semana.

El jueves todavía tendrá una mañana fría, con una mínima que podría ubicarse cerca de los 8°, aunque la temperatura se recuperaría durante la tarde y alcanzaría los 15°.

Así, el comienzo de la semana estará dominado por el frío y el cielo mayormente nublado, con una posible mejora a partir del miércoles y el regreso de jornadas más soleadas.