Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar mayorista repuntó luego de tres caídas consecutivas y se alejó de los $1.400

El dólar oficial terminó a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.398,28 para la compra y $1.450,65 para la venta, en la jornada del lunes.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.420,50 para la venta .

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL se ubica en $1.477,76 y la brecha con el dólar oficial es de 4%.

El dólar MEP cotiza a $1.454,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s105.510, según Binance.