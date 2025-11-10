Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este lunes 10 de noviembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.628,30 para la compra y a $1.722,47 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.687,75 para la compra y a $ 1.718,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.263,72 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.415 para la venta .

El dólar blue cerró en $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.471,71 y la brecha con el dólar oficial es de 4%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar MEP cotizó a $1.454,69 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 10 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.