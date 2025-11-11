El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 11 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial, blue y CCL rebotaron; ADRs y bonos operaron al alza
El dólar blue subió por primera vez en cuatro ruedas
De esta manera, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del oficial.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 11 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.420,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 11 de noviembre
El dólar CCL se ubica en $1.475,44 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 11 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.452,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.460,86, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s105.510, según Binance.
