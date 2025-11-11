SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de noviembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 11 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió por primera vez en cuatro ruedas

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del oficial.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 11 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.420,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 11 de noviembre

El dólar CCL se ubica en $1.475,44 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 11 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.452,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.460,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s105.510, según Binance.

