En Vivo
10 de noviembre 2025 - 13:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 10 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se mantiene en $1.425 en el segmento mayorista, mientras que el blue opera en $1.425. En la plaza bursátil, los activos argentinos mostraron un desempeño dispar: los bonos avanzaron, mientras que los ADR retrocedieron hasta 4%.

En paralelo, crece la expectativa de que el Tesoro y el Banco Central pongan en marcha un esquema de compras sostenidas de divisas, con el objetivo de cumplir la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI hacia fin de año.

Durante el fin de semana trascendió que Luis Caputo evalúa modificaciones en las bandas cambiarias, un punto que se ha convertido en eje de preocupación para los inversores. Aun así, el presidente Javier Milei ratificó que el esquema se mantendrá vigente hasta 2027, es decir, hasta el cierre de su mandato.

Primeros frutos del acuerdo: China suspende las restricciones a la exportación de minerales críticos a EEUU

La medida alcanza al galio, germanio y antimonio, esenciales para semiconductores y baterías. Beijing busca consolidar la tregua pactada entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur.

El dólar mayorista rebota mientras el foco de la city se concentra en el futuro de las bandas cambiarias

El dólar oficial cotiza a $1.421 en el mercado mayorista, un incremento de $6, contra el cierre de la semana pasada. Mientras, el dólar blue se negocia a $1.415, mismo nivel al que cerró la semana pasada. De esa manera, se convirtió en la cotización más baja entre los distintos tipos de cambio.

Goldman Sachs ubicó a la Argentina entre los países emergentes con mayor potencial de crecimiento

Un informe del banco señala que la economía argentina opera por debajo de su nivel potencial y que, si se estabiliza el frente macro, podría expandirse sin generar presiones inflacionarias adicionales.

Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 10 de noviembre

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 10 de noviembre

El dólar oficial abre a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.398,29 para la compra y $1.450,84 para la venta, en la jornada del lunes.

Qué escenario proyecta el "gurú del blue" para las acciones argentinas

El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido como el "gurú del dólar blue", ofreció un análisis sobre las perspectivas de inversión en un escenario donde las tasas siguen bajando.

Los bonos en dólares extienden su tendencia positiva y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos

Los bonos en dólares extienden el optimismo este lunes, luego de que se conociera la noticia de que Luis Caputo anticipó a inversores que anunciará programa de recompra de bonos y acumulación de reservas. En ese contexto, los títulos en dólares avanzan hasta 1,8% para el Global 2030 y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos.

El cese temporal del shutdown dispara las operaciones de Wall Street en el premarket

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este lunes. Tras una semana marcada por importantes retrocesos semanales en el Nasdaq, el optimismo volvió al mercado financiero de la mano del optimismo por el avance en el Congreso norteamericano para destrabar la parálisis presupuestaria y terminar con el shutdown más largo de la historia.

Wall Street y la amenaza de una corrección: las balas pican cerca, pero los toros resisten

¿Es tiempo de arriar velas en Wall Street después de disfrutar un avance espectacular desde abril? ¿Conviene desensillar, tomar ganancias y buscar reparo? El índice S&P 500 escaló 14,4% en el año y el Nasdaq, 19,1%. La FED alentó la última pierna alcista tras el guiño de Jerome Powell en Jackson Hole. En septiembre retomó la baja de tasas y repitió en octubre.

Por José Siaba Serrate

Pax con el dólar, tasas y esquema de bandas: la city reactiva el carry trade, aunque no sin alertas

Con la incertidumbre electoral despejada y el respaldo de EEUU, el Gobierno apuesta a sostener el esquema cambiario, mientras el BCRA busca remonetizar la economía en pesos y el carry trade vuelve al centro de la escena.

Por Solange Rial

Con el dólar en calma y tasas a la baja, el mercado aguarda definiciones sobre el futuro del programa económico

Tras la tensión preelectoral, el dólar se estabiliza y el mercado recupera algo de optimismo, a la espera de una eventual actualización de las bandas cambiarias. Cuáles son las claves de la semana.

Por Giuliana Iglesias

