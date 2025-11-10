Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 10 de noviembre

El dólar oficial se mantiene en $1.425 en el segmento mayorista, mientras que el blue opera en $1.425. En la plaza bursátil, los activos argentinos mostraron un desempeño dispar: los bonos avanzaron, mientras que los ADR retrocedieron hasta 4%.
Primeros frutos del acuerdo: China suspende las restricciones a la exportación de minerales críticos a EEUU
La medida alcanza al galio, germanio y antimonio, esenciales para semiconductores y baterías. Beijing busca consolidar la tregua pactada entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur.
Dejá tu comentario