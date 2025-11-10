Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 10 de noviembre

El dólar oficial se mantiene en $1.425 en el segmento mayorista, mientras que el blue opera en $1.425. En la plaza bursátil, los activos argentinos mostraron un desempeño dispar: los bonos avanzaron, mientras que los ADR retrocedieron hasta 4%.

En paralelo, crece la expectativa de que el Tesoro y el Banco Central pongan en marcha un esquema de compras sostenidas de divisas, con el objetivo de cumplir la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI hacia fin de año.