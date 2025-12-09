Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.435 .

El dólar blue cotizó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.504,82 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

El dólar MEP opera a $1.472,92 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,13, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.887, según Binance.