Donald Trump le advirtió a Taiwán que no declare la independencia, tras su reunión con Xi Jinping

El republicano dio detalles del punto más tenso de su reunión en China y sostuvo que "no cree" entrar en conflicto por la cuestión de Taiwán. Al respecto, defendió la postura de Xi al sostener que "no quiere una guerra.

El republicano le dedicó unas palabras a la isla sobre la que Pekín quiere controlar, tras su reunión con su par chino.

El presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Taiwán que no declare formalmente su independencia de China , horas después de su reunión con el líder Xi Jinping . Sus palabras fueron: "No busco que nadie se independice", y agregó que el líder asiático no busca conflictos.

EEUU apoyó durante mucho tiempo a Taiwán, incluso hasta llegar a estar obligado por ley a proporcionarle medios de autodefensa, pero con frecuencia debió conciliar esta alianza con el mantenimiento de una relación diplomática con China.

Anteriormente, Trump dijo que "no se había comprometido en ningún sentido" con la isla autónoma, que China reclama como parte de su territorio. La postura oficial de Washington es que no apoya la independencia de Taiwán y que la continuidad de sus relaciones con Pekín depende de que acepte que solo existe un gobierno chino.

La postura oficial de Washington es que no apoya la independencia de Taiwán y que la continuidad de sus relaciones con Pekín depende de que acepte que solo existe un gobierno chino.

En su entrevista con Fox News, Trump reiteró que la política estadounidense sobre el tema no cambió: "Se supone que debemos viajar 15.289 kilómetros para librar una guerra. No busco eso. Quiero que China se calme".

En el vuelo de regreso a Washington, el presidente estadounidense declaró a los periodistas que él y Xi habían hablado "mucho" sobre la isla, pero se negó a comentar si EEUU la defendería. Xi "siente un gran aprecio" por la isla y "no quiere ver un movimiento independentista", agregó Trump.

Al ser consultado sobre si preveía un conflicto con China por Taiwán, el republicano sostuvo que "no lo cree": "Creo que estaremos bien. [Xi] no quiere una guerra". Por otro lado, Xi Jinping recalcó que "la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y EEUU. Si no se maneja adecuadamente, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto", de acuerdo con medios estatales chinos.

A finales del año pasado, la administración Trump anunció un paquete de armas por valor de u$s8.000 millones que se vendería a Taiwán , incluyendo lanzacohetes avanzados y una variedad de misiles. Esto fue algo que Pekín condenó y que el republicano decidirá si seguirá adelante.

Xi Jinping y Donald Trump celebraron avances comerciales, pero China dejó una dura advertencia a EEUU sobre Taiwán

Donald Trump y Xi Jinping celebraron avances en materia comercial durante una reunión bilateral en Beijing, aunque el encuentro también dejó una advertencia firme de China a Estados Unidos por la situación de Taiwán y expuso diferencias sensibles en el tablero internacional.

El capítulo más tenso de la reunión volvió a ser la situación de Taiwán, considerado por Beijing como el tema central de la relación con Washington. Xi fue categórico al advertir que, si el asunto no se maneja adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrían derivar en “choques e incluso conflictos”, lo que implicaría un deterioro profundo del vínculo bilateral.

En la misma línea, el líder chino remarcó que la estabilidad global depende de una gestión cuidadosa de esta cuestión, insistiendo en que la llamada “cuestión taiwanesa” es una línea roja para China. El mensaje funcionó como una advertencia directa a Estados Unidos en medio de la creciente cooperación económica que ambas partes intentan sostener.