Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y tocó mínimos de casi un mes.

El dólar oficial cerró a $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413 .

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL se ubica en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.

El dólar MEP cotiza a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.