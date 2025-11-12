El dólar oficial cerró a $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.392,61 para la compra y $1.444,83 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 12 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 12 de noviembre
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 12 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar CCL se ubica en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.
