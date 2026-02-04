Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 4 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.465,92 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.446.

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.494,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.4% .

El dólar MEP cotiza a $1.458,76 y la brecha con el dólar oficial es de 0.9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.493,41, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s73.499, según Binance.