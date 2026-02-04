Ya no más electrodomésticos en la mesada: llegan 3 nuevos muebles que serán tendencia en 2026

Estos nuevos estilos aterrizan para redefinir el concepto de orden estético en la cocina, dando armonía visual y utilidad práctica.

Las mesadas repletas de electrodomésticos fueron tendencia y sinónimo de practicidad durante años, pero hoy esa lógica empieza a quedar atrás. Las cocinas modernas apuestan cada vez más por el orden visual, la optimización del espacio y soluciones inteligentes que permiten mantener todo a mano sin saturar el ambiente.

Los muebles pensados para ocultar y organizar pequeños electrodomésticos se convirtieron en una de las tendencias más fuertes del diseño actual . Funcionales, estéticos y accesibles, estos diseños permiten ganar espacio, mejorar la circulación y lograr una cocina más prolija, luminosa y armónica, sin necesidad de grandes obras ni gastos excesivos.

El mueble desayunador con puertas se convirtió en uno de los grandes aliados de las cocinas modernas , sobre todo en espacios reducidos. A simple vista funciona como una alacena clásica, pero su interior está diseñado específicamente para alojar electrodomésticos de uso diario como la cafetera, la tostadora o la pava eléctrica.

Uno de sus mayores beneficios es que incorpora enchufes internos , lo que permite usar los aparatos directamente dentro del mueble sin necesidad de moverlos de lugar. Esto agiliza la rutina diaria y evita tener cables a la vista , un detalle clave para lograr una cocina más prolija y armónica.

Una vez terminado el uso, solo hay que cerrar las puertas y la mesada queda completamente despejada. Este tipo de mueble es ideal para departamentos, cocinas chicas o para quienes buscan orden sin hacer grandes reformas ni inversiones costosas.

Columna despensa con estantes ocultos

La columna despensa es una solución inteligente que aprovecha al máximo el espacio vertical de la cocina. Se trata de un mueble que va del piso al techo y combina estantes cerrados, cajones y compartimentos pensados tanto para alimentos como para pequeños electrodomésticos.

Gracias a su diseño, permite guardar microondas, licuadoras o freidoras de aire sin que queden a la vista, lo que ayuda a reducir el ruido visual y a mantener una estética más limpia. Además, al concentrar todo en un solo lugar, facilita la organización y el acceso rápido a cada objeto.

Este tipo de mueble es ideal para cocinas modernas donde cada centímetro cuenta. No solo suma capacidad de guardado, sino que también aporta una sensación de orden y amplitud sin necesidad de agrandar el espacio ni sumar más muebles.

isla de cocina con cajones

Isla con guardado

En cocinas más grandes, la isla con guardado se posiciona como una de las tendencias favoritas. Además de funcionar como superficie de trabajo o espacio para comidas rápidas, incorpora cajones profundos y puertas que permiten ocultar electrodomésticos y utensilios.

Este tipo de mueble ofrece una gran capacidad de almacenamiento, ya que en sus compartimentos se pueden guardar desde ollas y sartenes hasta pequeños electrodomésticos que no se usan a diario. Todo queda ordenado, accesible y fuera de la vista.

La isla no solo mejora la funcionalidad de la cocina, sino que también aporta un toque estético fuerte, logrando ese efecto de “cocina de revista” que muchos buscan. Es una opción ideal para quienes quieren combinar diseño, comodidad y orden en un mismo espacio.

¿Cómo organizar los electrodomésticos de manera eficiente para optimizar el espacio?

Para lograr una cocina funcional no basta con tener los muebles adecuados; la clave está en la jerarquía de uso. Aquí te comparto tres consejos esenciales: