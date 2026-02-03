Reforma laboral: la CGT se reúne este viernes y no descarta medidas de fuerza

El consejo directivo de la central sindical analizará el proyecto impulsado por el Gobierno y definirá los próximos pasos, en un contexto de crecientes tensiones con el oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes, con el objetivo de definir su posición frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará a debatirse en el Congreso. El encuentro fue citado para analizar el estado de las negociaciones con diferentes sectores y evaluar posibles respuestas de la central sindical.

La cita está programada para las 11 en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, y se desarrollará luego de una gira por el interior del país que la conducción cegetista realizó en las últimas semanas en busca de apoyo de gobernadores para frenar o modificar el proyecto. Esa ronda de visitas tuvo varios traspiés: por ejemplo, la cancelación de una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por “problemas de agenda”, según informaron desde la central.

"Yo creo calculo que, mínimamente, se anunciará la movilización" , pronosticó a este medio Horacio Arreceygoy, secretario de Prensa de la CGT, pero advirtió que dependerá de la conclusión que salga del Consejo Directivo. Otros siguen apostando al diálogo, como el caso de Gerardo Martínez (UOCRA). "Él siempre fue partidario de negociar todo lo que se pueda y con todos los que se puedan para intentar si no evitar que salga, al menos morigerar los temas mas perjudiciales", explican cerca del líder de la construcción.

En el análisis interno de la CGT se debatirá si priorizar la profundización de las tratativas políticas para introducir cambios al texto o si se instrumentan medidas de fuerza, como un paro general con movilización , que es reclamada por sectores sindicales de mayor confrontación al interior de la central como la UOM y Aceiteros. Otros sectores, como la UOCRA de Gerardo Martínez, insiste con intentar el diálogo para, al menos, morigerar el proyecto.

La CGT sigue apostando al acercamiento a gobernadores no alineados como los de Provincias Unidas, a pesar de los desplantes.

Los líderes sindicales mantienen contactos con diferentes gobernadores y referentes provinciales, aunque en algunos casos no se concretaron las audiencias previstas. Desde la CGT señalan que persisten gestiones con mandatarios provinciales para coordinar posiciones frente al proyecto, que incluye cambios en la normativa laboral y aspectos tributarios que preocupan a sindicatos y gobernadores.

El encuentro del viernes se da en un contexto de tensiones internas dentro del movimiento obrero y de presión política creciente, en momentos en que el oficialismo acelera gestiones para sumar apoyos en el Congreso y avanzar con la agenda legislativa del Gobierno.

La reaparición de Pablo Moyano y el frente paralelo de gremios que marchará a Córdoba

Tras un enero sin grandes avances en la estrategia dialoguista de la CGT, las diferencias internas se reavivaron y un conjunto de gremios y referentes comenzaron a moverse en contra de la reforma laboral sin esperar el visto bueno del triunvirato. El frente sindical impulsado por el líder metalúrgico Abel Furlán y el gremio de aceiteros comienza esta semana en Córdoba un plan de lucha que seguirá por Rosario y luego confluirá frente al Congreso. Uno de los dirigentes que se sumará será el camionero Pablo Moyano, quién reaparece luego de su pelea con su padre Hugo.

"A la reforma laboral no se la para si no estamos en la calle. Si la CGT se suma o convoca a otras acciones, mejor, sino seguiremos por esta línea", afirman cerca de Furlán. Esta postura la llevarán el viernes a la sede de Azopardo 802, pero sin muchas expectativas. Sea cuál sea la decisión no va alterar el Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva votado la semana pasada con un plan frente de gremios que incluye, entre otros, a la CTA, y los aeronáuticos de APA y APLA.

Pablo Moyano será de la partida, según anticipó en una entrevista a Radio Gráfica. “Hay que estar en la calle. Hoy nos reunimos con el compañero (Abel) Furlán, que está armando un frente sindical con los gremios que vamos a salir a la calle en Córdoba, Rosario y el día que se trate en el Congreso“, agregó. Este jueves a las 12 se movilizarán a la Casa de Gobierno de Córdoba. El martes 10 a la ciudad de Rosario.

movilizacion cordoba uom

El objetivo es presionar a los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Sante Fe), ambos mandatarios de Provincias Unidas, para que no brinden apoyo a la reforma laboral del Gobierno. Ambos tienen una posición oscilante, entre la negociación y tímidas criticas.

El frente sindical rechaza el proyecto, al que definen como una "entrega derechos históricos a cambio de migajas", y exigen ser incluidos en la discusión. Al igual que la conducción de la CGT, denuncian que el reforma de reforma laboral fue realizado a espaldas de las organizaciones que representan a los trabajadores, pero creen que la estrategia dialoguista está agotada.

"No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical", afirmaron este frente sindical en el documento difundido la semana pasada.