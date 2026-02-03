SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de febrero 2026 - 10:45

ANSES confirmó las fechas de cobro de febrero 2026 para todas las Asignaciones

El organismo previsional informó los montos finales y los días de pago para el segundo mes del año que viene con aumentos y extras.

ANSES: los montos y fechas de las asignaciones para febrero 2026.

ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares para febrero de 2026, tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este ajuste del 2,85% responde a la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en el Decreto 274/2024, que garantiza actualizaciones mensuales para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

Las familias argentinas pueden organizar sus finanzas, según el cronograma oficial de pagos publicado por ANSES. El organismo también definió los nuevos valores de las prestaciones principales y los beneficios complementarios que acompañan a los titulares de asignaciones familiares y universales.

Monto de las Asignaciones de ANSES en febrero

Los montos actualizados para febrero de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por cada menor a cargo.

  • AUH con discapacidad: $420.354.

  • Asignación Familiar por Hijo: $64.554 (corresponde al primer rango de ingresos).

  • Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $210.186.

Los beneficios complementarios incluyen:

  • Tarjeta Alimentar:

    • Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250.

    • Dos hijos: $81.936.

    • Tres o más hijos: $108.062.

  • Complemento Leche: $48.691 (para embarazadas desde el tercer mes y familias con niños menores de tres años).

Los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada, sin requerir gestiones adicionales. Este refuerzo busca compensar el impacto de la suba de precios y sostener el poder adquisitivo de los hogares.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular. Las fechas para febrero de 2026 son las siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de febrero.

  • DNI 1: 10 de febrero.

  • DNI 2: 11 de febrero.

  • DNI 3: 12 de febrero.

  • DNI 4: 13 de febrero.

  • DNI 5: 18 de febrero.

  • DNI 6: 19 de febrero.

  • DNI 7: 20 de febrero.

  • DNI 8: 23 de febrero.

  • DNI 9: 24 de febrero.

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10 de febrero.

  • DNI 1: 11 de febrero.

  • DNI 2: 12 de febrero.

  • DNI 3: 13 de febrero.

  • DNI 4: 18 de febrero.

  • DNI 5: 19 de febrero.

  • DNI 6: 20 de febrero.

  • DNI 7: 23 de febrero.

  • DNI 8: 24 de febrero.

  • DNI 9: 25 de febrero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 11 de febrero.

  • DNI 2 y 3: 12 de febrero.

  • DNI 4 y 5: 13 de febrero.

  • DNI 6 y 7: 18 de febrero.

  • DNI 8 y 9: 19 de febrero.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas y el medio de cobro a través de la aplicación "Mi ANSES" o en la página web oficial del organismo.

