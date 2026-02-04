SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
4 de febrero 2026 - 07:39

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Este miércoles se publicarán microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, mientras continúa el debate por las estadísticas y el mercado digiere la fuerte caída de los activos argentinos.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero

El dólar oficial minorista cotizó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cerró a $1.465,67 para la venta.

