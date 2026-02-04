Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de febrero

El dólar oficial cayó este martes, al igual que el CCL, mientras el MEP rebotó y el blue cerró estable. En tanto los ADRs retrocedieron con fuerza en Nueva York, al tiempo que los bonos anotaron baja generalizadas. En la plaza local, el S&P Merval se hundió 2,2% en pesos. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos.