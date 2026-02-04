El dólar prolonga la calma y las tasas emergen como ancla clave del mercado cambiario

El dólar oficial registró su primera baja en ocho ruedas y se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria, en un escenario marcado por tasas de interés presionadas, compras de divisas del Banco Central y una mayor oferta de dólares.

Pese a haber iniciado febrero con una leve presión alcista, el dólar oficial dio un giro este martes y registró su primera baja en ocho ruedas , en un contexto de mayor holgura dentro del esquema cambiario y con el mercado atento tanto a la dinámica de las tasas de interés como a las señales que llegan desde el frente político.

El arranque del segundo mes del año encuentra al mercado financiero con bonos cerca de máximos , un Banco Central que continúa comprando divisas y un tipo de cambio que se mantiene claramente por debajo del techo de la banda de flotación. Durante enero, el límite de la banda se amplió un 2,5%, en línea con la inflación de noviembre de 2025, mientras que en febrero se ajustó un 2,8% (IPC de diciembre), lo que llevó este lunes el techo hasta los $1.567,85 .

En ese marco, el dólar mayorista retrocedió $5 (-0,3%) y cerró en $1.446 , quedando a un 8,6% del límite superior de la banda cambiaria. En la semana previa, el tipo de cambio había acumulado una suba de $14 (+1%), pero el retroceso de este martes reforzó la percepción de mayor estabilidad cambiaria.

En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación se ubicó en $1.465 , también con una baja de $5 respecto de la rueda anterior. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias— se posicionó en $1.904,50 , mientras que el promedio informado por el Banco Central de la República Argentina fue de $1.467,15 .

Por su parte, los dólares financieros mostraron un comportamiento más calmo. El MEP avanzó 0,7% hasta $1.460,38 , mientras que el contado con liquidación (CCL) revirtió la tendencia y cedió 0,1% , para cerrar en $1.493,04 . En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo en $1.450 , su valor más bajo desde el 12 de diciembre.

En el mercado de futuros, la jornada estuvo marcada por bajo volumen y una tendencia mayormente negativa. Las caídas más pronunciadas se concentraron en los contratos de febrero y marzo, con precios pactados en $1.474 y $1.512,5, respectivamente, lo que refleja expectativas acotadas de corrección cambiaria en el corto plazo.

BCRA Banco Central El BCRA acelera la acumulación de reservas favorecido por la estacionalidad Mariano Fuchila

Desde el mercado destacaron que, aun tratándose de una rueda con escasas operaciones, la mayor oferta de dólares sigue permitiendo avanzar en la acumulación de reservas. “La expectativa está puesta principalmente en la acumulación de reservas, en el proceso de desinflación y en un repunte más generalizado de la actividad económica que sostenga la confianza de los agentes”, explicó el economista Gustavo Ber.

En esa línea, señaló que la respuesta más tranquila del mercado “se refleja también en el dólar mayorista, que se mantiene estable en torno a los $1.450, mientras el Banco Central arranca febrero aún comprando divisas, aprovechando la mayor oferta derivada de las emisiones de deuda de empresas y provincias”.

Durante la última semana de enero, la autoridad monetaria adquirió u$s179 millones en el mercado cambiario. Si bien el monto fue inferior al de la semana previa, permitió cerrar el mes con compras netas por u$s1.158 millones, el mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando se habían superado los u$s2.000 millones.

La mejora de las reservas estuvo impulsada principalmente por el complejo agroexportador, que liquidó u$s434 millones en la última semana de enero y cerca de u$s1.800 millones en todo el mes. A esto se sumó el ingreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa, que más que compensó la demanda vinculada a importaciones y a la formación de activos externos.

Tasas altas, ancla cambiaria

En paralelo, las tasas de interés de corto plazo volvieron a tensionarse, reflejando un escenario de liquidez más ajustada. Las tasas overnight retomaron la senda alcista por tercera rueda consecutiva: la caución a un día promedió 35,5% TNA, desde el 20,4% TNA registrado apenas cuatro ruedas atrás. En la misma línea, la tasa de pases entre terceros escaló hasta 37,1% TNA, también desde un mínimo local de 20,4% a fines de enero.

Este movimiento tuvo un traslado parcial a la curva de tasa fija. Mientras las LECAPs y BONCAPs de febrero y marzo mostraron subas marginales de hasta 0,1%, los vencimientos de abril en adelante registraron recortes de entre 0,1% y 0,2%.

Desde PPI señalaron que este nivel de tasas reales elevadas actúa como ancla financiera, contribuyendo a moderar la demanda de dólares y sostener la estabilidad cambiaria en el corto plazo. Así lo aseguró en un informe reciente: "Este nivel elevado de tasas tiene un correlato directo en el mercado cambiario: contribuye a mantener al dólar contenido mientras el BCRA extiende su racha compradora" y agregó: "Hacia adelante, será clave monitorear si la baja estacional de la demanda de pesos reduce la presión sobre las tasas y si los cambios en la integración de encajes logran aliviar la actual tensión de liquidez, y en qué medida eso se traduce en presión en el tipo de cambio".