Super Bowl, del spot millonario al scroll infinito

El Super Bowl ya no es solo un evento televisivo. Tampoco se agota en un solo comercial. Lo que hace apenas una década era una aparición única de 30 segundos en la pantalla grande, hoy es un gran sistema narrativo extendido que comienza semanas antes del partido y continúa mucho después del último pitazo del árbitro. Esta transformación no sólo redefine la forma de comunicar en contextos mediáticos de alto impacto: también ofrece lecciones claras para cualquier organización que busca relevancia en un ecosistema fragmentado y saturado.

Durante años, el Super Bowl fue sinónimo de excelencia creativa encapsulada en un pico de atención. Un anuncio de 30 segundos costaba millones, pero ese era el objeto de la inversión: el gran minuto de exposición en un estadio televisivo que reunía a más de 100 millones de espectadores en Estados Unidos y, por extensión, un fenómeno global de conversación. Esa lógica tradicional sigue vigente, según estimaciones este año los espacios de 30 segundos alcanzaron precios récord cercanos a US$ 10 millones, pero ya no es el único vector de impacto.

La narrativa dominante del marketing del Super Bowl ha migrado de ser un evento puntual a convertirse en una experiencia de conversación continua. Lo que antes se vivía en la noche del juego, hoy ocurre antes, durante y después: en redes sociales, streaming, plataformas digitales, campañas teaser y activaciones que buscan mantener la atención más allá de los 30 segundos de aire.

Esta evolución no es ajena: responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo de medios. El espectador ya no se limita a la transmisión lineal de televisión. Está en TikTok, en Instagram, en YouTube, en clips virales, en memes y en discusiones en vivo durante el partido. La audiencia se fragmenta, pero no desaparece: migra de una pantalla a múltiples y de un formato a muchos formatos. En ese contexto, limitarse a un solo lugar por más prestigioso que sea, deja de ser suficiente.

Las marcas que han triunfado en este nuevo paradigma no son necesariamente las que colocan el spot más caro. Son aquellas que articulan una narrativa extendida: una historia que empieza con anuncios teaser semanas antes, que se replica con creativos adaptados a cada plataforma, que involucra a influencers, que interactúa con la audiencia en tiempo real y que mantiene el interés mucho después de que termina la transmisión principal. El spot televisivo, en ese esquema, se vuelve solo un capítulo dentro de un relato más amplio.

En otras palabras, el Super Bowl dejó de ser un estallido de varios segundos de visibilidad para convertirse en un ecosistema estratégico de comunicación, un engranaje de tácticas y acciones de comunicación complejas. Ya no se busca sólo ser visto; se persigue ser mencionado, compartido, discutido y viralizado. Y ese efecto no está garantizado por el spot televisivo en sí: se construye mediante una presencia coordinada en múltiples frentes, donde la televisión tradicional convive con lo digital y lo social.

Para un líder de comunicación corporativa, esto tiene implicancias importantes. El viejo modelo,una gran pieza central con un mensaje pulido y de impacto, puede funcionar todavía, pero solo si está integrada a una estrategia más amplia. Incluso formatos tradicionales como las alianzas con celebridades o la producción espectacular de un spot se amplifican cuando forman parte de una historia coherente, que acompaña a la audiencia en cada punto de contacto.

Esto plantea preguntas que trascienden al Super Bowl y son aplicables en cualquier gran campaña: ¿cómo hacemos para que nuestro mensaje no sea efímero? ¿Cómo se articula un gran evento con una narrativa de largo plazo? ¿Qué tan preparada está nuestra organización para pensar su comunicación como un ecosistema digital, donde lo que importa es la participación continua, no solo la exposición concentrada?

La lógica del “gran momento” ha cambiado. La audiencia ya no espera solo el golpe de efecto en vivo; busca conversación, contexto y relevancia sostenida. En ese terreno, las marcas que entienden que los 30 segundos de aire son solo el punto de entrada, no el final, pueden transformar una acción espectacular en una estrategia que construya valor sostenido. Otras, seguramente, seguirán pagando cifras récord para aparecer en el anuncio… y apenas generarán ruido aislado en el scroll infinito de un feed saturado.

