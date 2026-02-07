SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de febrero 2026 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 7 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a$1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.453,25 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, sábado 7 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.432.

Informate más

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, sábado 7 de febrero

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 7 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 7 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.494,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 7 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.784, según Binance.

