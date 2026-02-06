Desplome de Bitcoin y duda entre inversores: ¿se abre una ventana para comprar o habrá un ajuste más profundo?

La ruptura de soportes técnicos en el Bitcoin aceleró la liquidación de posiciones apalancadas, un fenómeno recurrente en el ecosistema de las criptomonedas.

En las últimas semanas, el Bitcoin perdió niveles técnicos clave y pasó de cotizar por encima de los u$s72.000 a moverse en torno a los u$s60.000, una zona cargada de simbolismo porque coincide con el máximo histórico alcanzado durante el ciclo alcista de 2021. ¿Qué está pasando?

Si bien luego rebotó hasta los u$s68.000, el fuerte retroceso experimentado por la mayor criptomoneda del mundo reabrió el debate sobre si se trata de una corrección saludable dentro de una tendencia de largo plazo todavía positiva o si, por el contrario, anticipa un ajuste más profundo .

La caída responde a una combinación de factores financieros, técnicos y macroeconómicos . Tras el rally de 2024, impulsado en gran medida por la aprobación de los ETF spot de bitcoin en EEUU, el mercado ingresó en una etapa de toma de ganancias.

Muchos inversores institucionales habían construido posiciones relevantes antes de ese hito regulatorio y comenzaron a reducir exposición en un contexto global menos favorable, marcado por tasas de interés elevadas y mayor aversión al riesgo.

A este escenario se sumó un aumento de la volatilidad en los mercados tradicionales , que suele amplificarse en los activos digitales.

La ruptura de soportes técnicos aceleró la liquidación de posiciones apalancadas, un fenómeno recurrente en el ecosistema de las criptomonedas. Cada baja significativa activa ventas forzadas que profundizan el movimiento descendente, generando una dinámica de efecto dominó.

Esto se hizo especialmente evidente cuando el precio perforó los u$s64.000 y cayó a niveles no vistos desde octubre de 2024, reforzando el sesgo bajista en el corto plazo.

Desde una mirada histórica, no es la primera vez que bitcoin busca consolidar como piso el máximo del ciclo anterior. En ocasiones anteriores, ese proceso funcionó como una base sólida desde la cual el precio retomó la tendencia alcista. Sin embargo, también existen antecedentes en los que ese nivel no logró sostenerse y dio lugar a caídas más profundas.

bitcoin cripto La caída del bitcoin responde a una combinación de factores financieros, técnicos y macroeconómicos. Kaboompics.com

En ese marco, algunos analistas consideran posible un movimiento hacia la zona de entre u$s55.000 y u$s58.000, un rango que además coincide con el costo estimado de producción de un bitcoin.

Expansión institucional

Más allá del comportamiento técnico, el mercado de bitcoin atraviesa cambios estructurales relevantes.

La proliferación de productos financieros vinculados a la criptomoneda (como ETF, derivados y préstamos) modificó la dinámica de oferta y demanda. El precio ya no responde únicamente a la escasez del activo, sino también a flujos y estrategias propias de los grandes mercados financieros, una evolución similar a la que atravesaron commodities como el oro o el petróleo tras su masificación en Wall Street.

El frente regulatorio también suma incertidumbre. En EEUU, el debate legislativo sobre el marco normativo para los criptoactivos avanza con resistencias, mientras que el sistema bancario tradicional busca frenar el crecimiento de las stablecoins para preservar su negocio de depósitos.

De cara a los próximos meses, el escenario se presenta volátil. La política monetaria de la Reserva Federal, la evolución del dólar, las tensiones geopolíticas y la situación económica global seguirán influyendo en el precio.

Aun así, para los inversores con horizonte de largo plazo, la historia del bitcoin sigue siendo un argumento central. En ciclos de varios años, las correcciones profundas no impidieron que el activo retomara una tendencia ascendente.

No obstante, hay que mantener la cautela. "La caída de un activo en la bolsa es como pretender tomar con la mano un cuchillo que cae desde un piso alto: lo más probable es que te cortes. Mejor esperá que llegue al piso, realice un recorrido lateral, y luego evaluá comprar o no comprar", comentó el analista Salvador Di Stefano.

"Hacerse el valiente comprando en baja te puede salir mal. El soporte del bitcoin era u$s80.000 y ahora está en u$s64.500. Cuidado. Algo parecido sucede con muchos otros activos, incluido el oro y la plata. A no apurarse, mientras más cae, más barato van a comprar", añadió.