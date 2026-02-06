SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
6 de febrero 2026 - 08:24

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mantiene su andar en calma, mientas los activos argentinos extendienden su racha negativa. Los ADRs volvieron a caer este jueves en Wall Street, el índice S&P Merval perdió 3,9% en dólares y el riesgo país anotó su mayor incremento diario en dos meses y medio.

Mientras tanto, tras el ruido generado por la interferencia del Gobierno en la salida del nuevo IPC, la city sigue de cerca la evolución de la segunda revisión del programa con el FMI y evalúa la novedad de la firma del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU. Por lo pronto, los consultores del mercado incrementaron sus proyecciones de inflación y de actividad económica para este año, según se desprende del REM, publicado este jueves por el Banco Central.

Live Blog Post

Clave para las tasas: el BCRA afloja el apretón monetario con una nueva flexibilización de los encajes bancarios

En línea con lo anticipado en su último Informe de Política Monetaria, la autoridad monetaria avanzó con cambios operativos orientados a dar mayor previsibilidad a la liquidez y moderar la volatilidad de las tasas en pesos de corto plazo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: fuegos de artificio en la cocina libertaria, en medio de una fuerte rotación de carteras

El mercado financiero 2026, tras el veranito cambiario de enero, muestra a nivel local una serie de fuegos de artificio libertarios. Sin embargo, a nivel mundial se asiste a una fuerte rotación de posiciones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Los gurúes de la city empeoraron pronósticos de inflación para los próximos meses: prevén un 22,4% para todo 2026

El Banco Central publicó un nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado, realizado a fines de enero, consumado el primer mes del nuevo esquema cambiario.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Acuerdo comercial con EEUU: cuál es el principal sector beneficiado y en cuáles se ven los mayores riesgos

Este jueves se anunció la firma del acuerdo que incluye eliminación/reducción de aranceles recíprocos y cuotas de importación/exportación para una amplia gama de productos.

Por Santiago Reina

Leé la nota completa

Live Blog Post

El Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial y de inversión con EEUU

El canciller Pablo Quirno confirmó este jueves la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. El mercado aguarda todavía los detalles del mismo.

Leé la nota completa

