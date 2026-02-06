Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de febrero

El dólar oficial mantiene su andar en calma, mientas los activos argentinos extendienden su racha negativa. Los ADRs volvieron a caer este jueves en Wall Street , el índice S&P Merval perdió 3,9% en dólares y el riesgo país anotó su mayor incremento diario en dos meses y medio.

Mientras tanto, tras el ruido generado por la interferencia del Gobierno en la salida del nuevo IPC, la city sigue de cerca la evolución de la segunda revisión del programa con el FMI y evalúa la novedad de la firma del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU. Por lo pronto, los consultores del mercado incrementaron sus proyecciones de inflación y de actividad económica para este año, según se desprende del REM, publicado este jueves por el Banco Central.