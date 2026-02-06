Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de febrero

El dólar oficial mantiene su andar en calma, mientas los activos argentinos extendienden su racha negativa. Los ADRs volvieron a caer este jueves en Wall Street, el índice S&P Merval perdió 3,9% en dólares y el riesgo país anotó su mayor incremento diario en dos meses y medio.
Clave para las tasas: el BCRA afloja el apretón monetario con una nueva flexibilización de los encajes bancarios
En línea con lo anticipado en su último Informe de Política Monetaria, la autoridad monetaria avanzó con cambios operativos orientados a dar mayor previsibilidad a la liquidez y moderar la volatilidad de las tasas en pesos de corto plazo.
