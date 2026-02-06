El dólar continúa a la baja y la distancia contra el techo de la banda es de casi 10%

Si bien el equipo económico ya lleva más de u$s1.400 millones acumulados en lo que va del año, el ritmo de las compras se desaceleró en las últimas semanas para evitar presionar el tipo de cambio.

El dólar oficial se encamina a cerrar su primera semana a la baja desde mediados del mes anterior, en un contexto favorable, producto de una oferta de dólares sostenida que permite al Banco Central continuar con la compra de reservas , aunque a un menor ritmo, para evitar presionar la oferta de divisas en el mercado.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio abre a $1.434, una baja de $8 respecto a ayer. En lo que va de la semana, el tipo de cambio retrocede $5 en términos nominales respecto al viernes pasado, equivalente a un leve descenso de 0,35%. A su vez, se encuentra a 9,8% del techo de la banda, que hoy es de $1574,05. Se trata de la brecha más importante desde el 14 de octubre.

Por su parte, el dólar minorista se ubica a $1.455, una diaria de $5, según el Banco Nación , en la antesala del inicio de la rueda de este viernes. A la vez, en el promedio que realiza el BCRA respecto a las principales entidades financieras, la cotización es de $1.463,64.

Mientras, el dólar blue se ofrece a $1.440, de acuerdo al relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña. El dólar cripto , que cotiza las 24 horas, se mueve en $1.503,90.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP sube 0,2% a $1.464,01, mientras que el contado con liquidación (CCL) baja 0,2% a $1.503,17.

Además, los contratos de dólar futuro abren con caídas generalizadas cercanas al 1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de julio llegará a $1.629.

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos

El Central mantiene las compras, pero baja el ritmo

En paralelo, el BCRA ayer extendió su racha compradora a 24 ruedas, con adquisiciones por u$s126 millones en la jornada. Acumula u$s266 millones en lo que va de febrero y más de u$s1.400 millones en el año. De todas maneras, las reservas brutas cayeron u$s667 millones este jueves tras el pago al FMI.

"La baja fue parcialmente compensada por las compras del Central, mientras que los efectos de valuación (producto de la caída del oro y del yuan) resultaron prácticamente neutros", explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que "el mercado va a seguir muy de cerca las compras en el MULC en un contexto en que la demanda estacional de pesos comienza a ceder".

En este sentido, desde AdCap Grupo Financiero remarcaron que "el ritmo de esas compras se desaceleró" durante las últimas semanas, entre otros motivos, "para mantener el tipo de cambio bajo control en un contexto global más complejo".