Los bonos soberanos rebotan y acciones del panel general saltan hasta 14% tras el acuerdo con EEUU

Los títulos en dólares anotan subas generalizadas de hasta el 0,3% este viernes en la preapertura de EEUU.

Los bonos soberanos argentinos avanzan en Wall Street este viernes con subas generalizadas de hasta el 0,3% y un puñado de acciones del panel general saltan hasta 14% tras el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU . En tanto, el riesgo país se sostiene sobre los 500 puntos básicos tras lo que fue el retroceso acumulado en lo que va de la semana.

En concreto, los Bonares operan con disparidad : suben hasta 0,1% de la mano del Bonar 2038 y pierden hasta 0,2% encabezados por el Bonar 2029N . No obstante, los Globales trepan en su totalidad encabezados por el Global 2029, que avanza un 0,3% .

En tanto, en la plaza local el S&P Merval trepa 1,9% a 2.988.487,6 puntos, mientras que su contraparte en dólares salta 2,6% a 1.997,67 puntos a partir del retroceso de los dólares financieros. Las acciones líderes operan con totalidad de subas encabezadas por Metrogas (+5,2%), luego de que YPF lanzara su proceso de venta.

Por otro lado, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con EEUU que anunció el canciller Pablo Quirno impulsa algunos papeles específicos dentro del papel general, que escalan hasta más de 14% de la mano de Inversora Juramento , dedicada a las actividades agrícola-ganaderas en el noreste del país.

San Miguel , la productora frutícola y exportadora de Tucumán, sube 5,4% y Molinos Juan Semino, el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país, lo hace un 5,1%.

Desde Max Capital, destacaron que, a la espera de la aprobación del Congreso, el acuerdo contempla una apertura recíproca de mercados para productos clave de la Argentina. Por un lado, EEUU eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles a nivel doméstico y sobre insumos no patentados para uso farmacéutico.

Asimismo, la Argentina otorgará acceso preferencial al mercado estadounidense para exportaciones que incluyen productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, así como dispositivos médicos, vehículos y diversos productos agropecuarios. Ambos países también mejorarán las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, ya que EEUU otorgará trato preferencial a 100.000 toneladas de carne argentina, al tiempo que se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio.

Los ADRs rebotan con fuerza

En otro orden, los ADRs rebotan hasta 4,6% en Nueva York a partir de la mano de Grupo Supervielle y a partir de la fortaleza del resto de los papeles bancarios: BBVA Argentina (+4,1%); Banco Macro (+3%); Grupo Financiero Galicia (+2,1%).