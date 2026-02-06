El BCRA cumplió un mes de compras de dólares en el MLC: en la semana sumó u$s317 millones

La autoridad monetaria viene adquiriendo divisas de manera ininterrumpida desde el 5 de enero. Las reservas brutas mejoraron, pero no lograron volver a superar los u$s45.000 millones.

Las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se recuperaron este viernes 6 de febrero tras caer fuerte en la jornada previa por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) . Mientras tanto, la autoridad monetaria siguió acumulando divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Durante la rueda, las reservas crecieron en u$s190 millones , hasta los u$s44.940 millones . Según dijeron fuentes oficiales a Ámbito, la mejora en las cotizaciones fue el factor que más incidió en este incremento.

En paralelo, el BCRA cerró su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s51 millones. Así, desde el lunes compró u$s317 millones, el resultado más alto de las últimas tres semanas.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.432.

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 6 de febrero

El dólar CCL cerró a $1.492,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de febrero

El dólar MEP cerró a $1.448,22 y la brecha con el dólar oficial es de 1,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.494,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.784, según Binance.