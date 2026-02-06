Tras firmar un acuerdo con Estados Unidos, Manuel Adorni y Pablo Quirno darán una conferencia

Se realizará a las 13.30 de este viernes y servirá para detallar el alcance del acuerdo bilateral que el Gobierno presenta como un paso clave para fortalecer el vínculo económico con Washington y atraer capitales extranjeros.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, dará este viernes a las 13.30 una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada , luego de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos , informaron fuentes oficiales.

La rúbrica del pacto, que se concretó el jueves por la tarde con la participación del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , busca fortalecer el intercambio bilateral y atraer inversiones en el marco de la política exterior del Gobierno.

Quirno encabezó las gestiones que culminaron en el entendimiento con Washington y lo celebró en sus redes sociales tras la firma. El viaje del canciller incluyó reuniones técnicas para cerrar los términos del convenio, en sintonía con la estrategia de alineamiento con socios globales.

En la conferencia de prensa se esperan más detalles sobre este acuerdo, que el Ejecutivo describe como un paso clave para expandir el comercio y la llegada de capitales extranjeros .

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu

El nuevo Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos establece una serie de compromisos para abrir mercados, reducir barreras y facilitar el intercambio entre ambos países, en un pacto que el Gobierno presenta como un salto en la inserción internacional.

Apertura de mercados y aranceles

Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses, desde medicamentos y maquinaria hasta tecnología, vehículos y bienes agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre cientos de productos argentinos, incluyendo recursos naturales y materiales farmacéuticos, y ampliará el acceso para la carne vacuna, uno de los capítulos más sensibles del comercio bilateral.

Reducción de barreras no arancelarias

El acuerdo impulsa la eliminación de trabas que complicaban el intercambio: Argentina se comprometió a suprimir licencias de importación y formalidades consulares, y a reducir gradualmente tasas como la estadística; Estados Unidos asumió compromisos similares para facilitar la llegada de productos argentinos a su mercado.

Normas, estándares y certificaciones

Una parte del pacto prevé que Argentina acepte normas y certificaciones internacionales y estadounidenses sin exigencias adicionales, lo que debería agilizar la entrada de productos como autos, dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual y economía del conocimiento

El texto incorpora compromisos para fortalecer la protección de patentes, marcas y derechos digitales, con el objetivo de fomentar inversiones y competitividad en sectores de tecnología y economía del conocimiento.

Impacto sectorial y comercio agrícola

Uno de los efectos más visibles podría darse en sectores como el agroindustrial: la ampliación de cupos y preferencias para productos como carne bovina, aviar y porcina está entre los capítulos con mayor potencial de incremento exportador y beneficios en divisas.