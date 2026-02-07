El restaurante de Puerto Madero donde la tradición ganadera se convierte en experiencia premium + Seguir en









Villegas Resto es la coordenada gastronómica ubicada que se nutre del oficio parrillero, materia prima de excelencia y una mirada actual sobre la cocina argentina.

Villegas Resto, en Puerto Madero, propone una parrilla de impronta contemporánea con foco en la calidad del producto y el oficio.

En Puerto Madero, uno de los polos gastronómicos más dinámicos de la Ciudad de Buenos Aires, Villegas Resto propone una experiencia que pone a la carne en el centro de la escena, desde una perspectiva integral. Con una identidad cimentada a través del oficio, el respeto por el producto y el servicio de alto nivel, este espacio se presenta como un referente de la parrilla argentina moderna, accesible y consistente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Detrás del proyecto hay una historia ligada al universo ganadero. Su fundador, Oscar Protto, nació en Villaguay, Entre Ríos, y desde joven se vinculó con el rubro, acompañando la carnicería familiar. Con el paso de los años, desarrolló una extensa trayectoria como matarife, y luego, un recorrido que desembocó en la creación del restaurante, inaugurado en 2009 como emprendimiento familiar.

La propuesta culinaria tiene como eje carnes de novillo y animales jóvenes, seleccionadas a partir de un riguroso control de origen y trazabilidad. En la parrilla conviven clásicos de la cocina argentina como ojo de bife, vacío, asado de tira, bife de chorizo y bife de cuadril, junto a cortes de impronta contemporánea como tomahawk, mustang steak para compartir, entraña de lomo, bife de picaña, porterhouse y aloha, pensados para distintos estilos de consumo.

villegas diciembre-147 El recorrido por la carta comienza con entradas creativas e innovadoras. Se destacan opciones como el milhojas de papas con guacamole y langostinos grillados, la burratina con salmón ahumado, crema de palta y pesto de tomate, y los arancini de ternera con romero fresco y alioli de rúcula. A estas se suman las entradas a la parrilla, entre ellas mollejas crocantes, provoleta completa, chorizo con parmesano y morrón, riñones y chinchulines crocantes.

Las guarniciones amplían la oferta con preparaciones que acompañan sin opacar el protagonismo de la carne. Entre ellas se encuentran las papas rústicas gratinadas con hierbas, la cabutia asada con miel y queso azul, los espárragos salteados con crema de queso brie, el coliflor marinado en leche de coco, curry, jengibre y cebollas, además de una selección de vegetales asados.

Villegas septiembre-185 La carta también incluye especialidades a las brasas como salmón grillé, filet de trucha argentina, matambrito de cerdo y brochette de lomo marinado con panceta, pimiento rojo y cebolla colorada. Completan la propuesta tablas para compartir, ensaladas de autor, milanesas de bife de chorizo con fettuccini y crema de pesto, y pastas de elaboración propia. Para el cierre dulce, se ofrecen postres como crème brûlée de dulce de leche, panna cotta de yerba mate y matcha con alfajores argentinos, y peras al malbec perfumadas con cardamomo y helado de mousse de maracuyá. La experiencia se completa con una cava refrigerada con capacidad para 1600 botellas y una selección de 300 etiquetas de bodegas nacionales, curada por una sommelier que propone recorrer distintas regiones del país a través del vino. Además, el restaurante cuenta con menús fijos para distintos momentos del día, con opciones ejecutivas al mediodía y propuestas cerradas durante toda la jornada, reforzando un perfil de servicio profesional y consistente. Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.