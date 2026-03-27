El dólar oficial minorista cotiza a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.392,39 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 27 de marzo
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de marzo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 27 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.368.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 27 de marzo
El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 27 de marzo
El dólar CCL cotiza a $1.447,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 27 de marzo
El dólar MEP cotiza a $1.401,28 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.445,05, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s68.867, según Binance.
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