Evo Morales sugiere a Rodrigo Paz dejar de "mentir al pueblo" y proclama el fin de la hegemonía imperialista de EEUU

El expresidente de Bolivia exigió una sucesión constitucional para poner fin a las protestas contra el Gobierno. “Ellos convulsionaron al país”, afirmó. Giro en su retórica contra Washington.

El expresidente de Bolivia Evo Morales responsabilizó al mandatario de derecha Rodrigo Paz por las masivas protestas en su contra , que llevan ya tres semanas y han provocado desabastecimiento en el país.

Desde el lugar que eligió para resistir el pedido de arresto en la causa por presunta trata infantil, dialogó con Ámbito por videollamada y justificó los bloqueos, muchas violentos, que exigen la renuncia del Gobierno. “Las promesas electorales no cumplidas hacen que el pueblo se sienta engañado. Nadie está convulsionando el país. Ellos lo convulsionan”, señaló.

Evo Morales: Hay una sublevación al modelo económico, al neoliberalismo y al neocolonialismo, movilizados para defender el litio y las tierras raras. Pero lo que más levantó este movimiento popular son los compromisos de campaña no cumplidos por el Gobierno porque Paz dijo, al día siguiente de su jura, que no iba a faltar gasolina. Levantó la subvención y empeoró la situación económica para el movimiento popular. La gasolina llega como Coca-Cola, negra, destroza los automóviles. Eso colmó la paciencia del pueblo. Prometió austeridad, acabar con la renta vitalicia del presidente, pero la aumentó. Su papá es presidente y pasó a cobrar de 27.000 bolivianos (u$s3.900) a 33.000 (u$s4.772). Yo siento que este movimiento es imparable.

P: ¿No considera que la violencia en las protestas termina opacando el reclamo social?

E.M: Le echan la culpa a Evo Morales, dicen que el narcotráfico las financia. Yo, como confinado, vivo gracias al apoyo de los compañeros que me traen comida. Estas mentiras cansan. Cansa el mayor racismo. Ahí viene esa reacción. Nuestro movimiento político no pidió ninguna renuncia para nada. Reaccionó frente a las mentiras, acusaciones, a las privatizaciones, porque tienen proyecto de ley, de minería, de hidrocarburos, de energía, de telecomunicación, de litio, para privatizar pese a que los servicios básicos son un derecho humano. Quieren eliminar para el pequeño comerciante el régimen simplificado y hacer que pague impuestos. Hicieron aprobar una ley de la pequeña propiedad a la mediana propiedad. Si pasa a mediana, la pequeña propiedad paga impuestos. Además de eso, una política orientada a concentrar tierras en pocas manos. Toda la política es contra el movimiento popular, contra el movimiento indígena. Ahí viene ese levantamiento.

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P: Usted como presidente tuvo que afrontar también momentos de decisión, momentos de ir acomodando su proyecto, ¿no le parece que seis meses, que es lo que lleva el gobierno de Paz, es poco tiempo para que consolide esos cambios prometidos?

E.M: Comparto con tu opinión, soy expresidente. Pero lo que enoja al pueblo son las mentiras. Por ejemplo, dijo que no iba a prestar recursos económicos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no iba a acudir a ningún organismo internacional, condenando durante la campaña a sus opositores como Doria o Medina por proponerlo. Y lo primero que hizo fue ir a buscar al FMI, que condiciona créditos de libre disponibilidad. Primero, pidió acabar con todas las subvenciones. Acabó con la subvención al pan, al combustible. Segundo, devaluación. Tercero, privatizar todas las empresas públicas, incluido, salud y educación.

Entonces, si una cosa prometió y otra cosa hace 6 meses después, el pueblo se levanta. Esas promesas electorales no cumplidas hacen que el pueblo se sienta engañado. El pueblo es sabio. Nadie está exagerando, nadie está convulsionando el país. Ellos convulsionan el país.

Quieren que las fuerzas armadas sean como policía para proteger a las transnacionales. He escuchado declaraciones de Gustavo Petro saludando la lucha por sus recursos y esta mañana expulsa a la embajadora de Colombia. Pero EEUU manda militares, su equipo viene de redactar decretos ¿y eso no es intromisión? Argentina manda asesores, ¿eso no es de intromisión?

P: ¿Cree que esto responde a un clima de época que está viviendo América Latina con lo que son los gobiernos de derecha?

E.M: En mi experiencia como presidente, evidentemente hay dificultades económicas. Y cuando tú explicas con transparencia, con sinceridad los datos económicos, el pueblo te entiende. Evidentemente, algunas demandas son exageradas, inatendibles, ¿no? Yo tuve muchas reuniones personalmente al inicio de mi gobierno y explicaba: ‘Mira, estos son los datos. Por ahora no puedo por esto’. Yo llegué a la Presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. No hay que engañar y mentir, mentir y mentir.

Pero ¿qué está pasando en toda América Latina? Veo que ya no hay hegemonía del imperio norteamericano en este nuevo contexto geopolítico mundial. Estados Unidos quiere lanzar su economía con la industrialización de litio y tierras raras, y el control al petróleo caribeño y de Irán, y está fracasando. Además de eso, Alemania dijo que en 6 meses va a retirar las bases militares de Europa. Para mí, Estados Unidos sin la OTAN ya no es poder militar. Estados Unidos sin dólar, no es potencia mundial. Entonces, quiere tratar de dominar América Latina con su doctrina de Monroe y ahí nosotros somos víctimas. Ahora, ¿cómo están? Leí algunas encuestas sobre Donald Trump: 75% de los estadounidenses piden su destitución. En Argentina más del 70% rechazan a Javier Milei. Aquí en 6 meses, más del 70% desaprueba a Rodrigo Paz.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz conferencia de prensa

P: Hay voces que señalan que se agotó el modelo del gas y que, si se hubiese gestionado de otra manera, quizás los problemas estructurales de Bolivia se podrían haber resuelto y todavía perduraría esa balanza positiva que hubo en su gestión. ¿Hace esa autocrítica?

E.M: Cuando llegué a la Presidencia, la inversión en hidrocarburo era de u$s200 millones. En mi gestión, u$s2.000 millones. Cuando llegué, la producción era de 30 millones de metros cúbicos diarios. Yo dejé, promedio, 58 millones. Dije un día, si se acaba el gas, que es depender totalmente de un recurso natural no renovable, no es beneficioso para ningún país. Yo dije: ‘si se acaba el gas o no encontramos gas, ¿con qué con qué rubro sustituimos los recursos económicos que viene del gas?’ Nos planteamos ahí un Ministerio de Energía, corrimos a instalar termoeléctricas, ahí va a ser un error, mucha termoeléctrica, pocas plantas hidroeléctricas. Hemos empezado con energía solar, energía eólica. Arrancamos y rumbo al Centenario íbamos a generar 9.000 megavatios para exportar y convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica. Pero Jeanine Áñez, Lucho Arce, cerraron el Ministerio de Energía. Este Gobierno no tiene ningún plan para reactivar el aparato productivo. No tiene ningún plan nacional para enfrentar el déficit fiscal. Entendí, aprendí, en tantos años de presidente, que es importante que el Estado genere divisas. Se somete a la receta del Banco Mundial, que es de Estado mínimo, ese Estado mínimo solo regula, no invierte. De paso, política de contracción económica y no hay movimiento económico. Aquí no solamente falta dólar, no solamente es inflación, no solamente falta comida, sino que no hay movimiento económico.

P: Para ir terminando, ¿qué debería pasar para que vuelva la calma a Bolivia?

E.M: Si queremos pacificar, la única forma en este momento es con sucesión constitucional y que el nuevo presidente convoque en 90 días las elecciones, porque no hay gobernabilidad, no hay institucionalidad, solo como muestra el Presidente desconoce a su vicepresidente. No se hablan y Paz mediante un decreto inconstitucional, quitó la atribución del vicepresidente. El vicepresidente es florero en ese momento. Entonces, la pacificación viene con sucesión constitucional, que es una opción constitucional. Veo a los hermanos del campo tan radicales. No hay diálogo, no hay nada, aquí es renuncia, renuncia, pero renunciar tampoco soluciona. Entonces, se debe usar la Constitución.