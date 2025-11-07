El dólar oficial se ubicó en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cerró en $1.423,83 para la compra y $1.476,48 para la venta, en la jornada del miércoles. Este jueves no hay operatoria de ninguna de las cotizaciones oficiales del dólar por el Día del Bancario.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 7 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
El dólar oficial vuelve a operar y la city evalúa cómo siguen las acciones después de la toma de ganancias
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 7 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452 para la venta, que es el valor al que cerró el miércoles.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar blue cerró en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.504,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.478,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,30, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s102.025 según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario