Todos los detalles del Párense de Manos 3: horario, peleas y cómo ver el evento en vivo

Esté sábado se realizará uno de los eventos más importantes de la escena del streaming argentino. El programa conducido por Luquitas Rodríguez llevará adelante una nueva jornada pugilística con presencia de deportistas, influencers y shows en vivo.

Este sábado tendrá lugar el Parense de Mano 3, con un total de 11 peleas.

La tercera edición de Párense de Manos se prepara para dar un nuevo salto de escala este sábado 20 de diciembre, con una puesta ambiciosa que vuelve a combinar boxeo amateur, figuras del streaming y un despliegue de shows en vivo. El estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios , será el escenario de una jornada que apunta a consolidar al formato como uno de los fenómenos del año .

Luiquita Rodríguez es el gran anfitrión de la jornada, junto a los integrantes del programa Paren la Mano, Germán Beder, Roberto Galati, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca. El evento podrá verse completo por el canal de LuquitaRodriguez en la plataforma Kick y también por Telefé, aunque en este último caso con una cobertura acotada, de 17 a 19, que no incluirá la totalidad de la cartelera .

La noche en el Ducó promete llevar la nueva edición a un nivel superior. Incluso, uno de los combates estelares estará protagonizado por el excampeón mundial, Sergio “Maravilla” Martínez, que enfrentará a Laureano "Pepi" Staropoli.

El excampeón mundial, que en la edición anterior venció con claridad a Pablo Migliore , volverá a subirse al ring a los 50 años para medirse con un expeleador de UFC de 32 , con experiencia internacional y un recorrido destacado en las artes marciales mixtas.

El combate principal de la noche estará en los guantes de Gero Arias y Tomás Mazza . El primero se convirtió en un fenómeno viral tras completar el desafío de realizar dominadas todos los días durante un año , mientras que Mazza ya tiene experiencia dentro del ring y viene de un año con fuerte presencia en el mundo del streaming.

En la misma línea de rivalidades mediáticas, también se destaca el cruce entre Flor Vigna y Mica Viciconte, que arrastran antecedentes desde su paso por el programa Combate.

La jornada tendrá también un momento de puro homenaje y simbolismo. Es que, Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de las leyendas del boxeo argentino Carlos Monzón y Ringo Bonavena, se subirán al ring para una pelea cargada de historia bajo la atenta mirada de Oscar Natalio, quien cuenta con una escultura ubicada en la platea Miravé.

El combate, programado para abrir la serie de peleas a las 18, reactualiza una rivalidad histórica que tuvo su punto más recordado en diciembre de 1974, cuando ambos íconos del boxeo argentino protagonizaron un fuerte cruce en el Gran Hotel Ciudad de México.

La cartelera de Párense de Manos 3 incluye, además, los cruces entre Mariano Pérez y Manu Jove, Dairi y Espe, Gabino Silva y Willy Banks, Coty Romero y Carito Muller, Mernuel y Cosmic Kid, Grego Rosello y Goncho Banzas, Perxitaa y Cocker, además del ya mencionado Pepi-Staropoli frente a Maravilla Martínez.

Párense de Manos 3: los horarios de todos los combates.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y la transmisión en vivo comenzará a las 16.30 con un DJ set de Vica Bah. A las 17 será el turno de la alfombra roja y, desde las 17.45, el inicio formal del espectáculo. A continuación, todo el cronograma del evento del programa de Vorterix: