El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 20 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar bajó en todas sus variantes, mientras que los ADRs y los bonos anotaron rojos generalizados
-
El dólar blue anotó su mayor suba semanal en tres meses
A cuánto operó el dólar oficial hoy, sábado 20 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450.
Valor del CCL hoy, sábado 20 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.542,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 20 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.498,95 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 20 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 20 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,36, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 20 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.120, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario