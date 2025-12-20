Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 20 de diciembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, sábado 20 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450.

Valor del CCL hoy, sábado 20 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.542,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.

Valor del dólar MEP hoy, sábado 20 de diciembre El dólar MEP opera a $1.498,95 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 20 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 20 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,36, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, sábado 20 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.120, según Binance.