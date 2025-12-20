SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 20 de diciembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, sábado 20 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450.

Informate más

Valor del CCL hoy, sábado 20 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.542,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.

Valor del dólar MEP hoy, sábado 20 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.498,95 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 20 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 20 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,36, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 20 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.120, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias