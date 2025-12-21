ANSES continúa esta semana con los últimos depósitos de diciembre 2025 + Seguir en









El organismo resumió su calendario de pagos y aclaró sobre aquellos grupos que aún deben cobrar sus haberes.

En enero, las prestaciones contarán con un aumento del 2,47%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) resumió su calendario de pagos esta semana, lo que implica que el organismo otorgará los últimos pagos del año para los jubilados y pensionados habilitados.

Durante este mes de diciembre, se llevó a cabo un ajuste del 2,34% que se aplicó a todas las prestaciones, en línea con el índice de inflación registrado en octubre. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el aguinaldo no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.

anses-beneficios.jpg Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre Por un lado, las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,34% en diciembre de 2025. Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492 (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%).

Asignación Familiar por Hijo: $61.252 (corresponde al primer rango de ingresos).

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434 (primer rango de ingresos).

Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974).

Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años. Por el otro, la jubilación mínima, al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo, alcanza los $581.319,39.

Quienes perciben haberes previsionales que no superan los $410.879,59 (que es el monto base sin extras) acceden a un refuerzo proporcional hasta llegar a ese tope. Los valores para el resto quedan así: Pensión Universal para el Adulto Mayor: $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $427.923,57

Pensión para Madres de siete hijos: $581.319,39 Calendario de pagos ANSES: quiénes quedan por cobrar en diciembre 2025 Los pagos se acreditarán según la terminación del DNI del titular. Estos son los grupos que aún quedan por cobrar sus haberes: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: Todos los grupos ya cobraron sus haberes, entre el 9 y 16 de diciembre. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: Todos los grupos ya cobraron sus haberes, entre el 9 y 12 de diciembre. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todos los grupos beneficiarios de estas asignaciones cobrarán del 10 de diciembre al 12 de enero.

