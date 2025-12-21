SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de diciembre 2025 - 10:00

ANSES continúa esta semana con los últimos depósitos de diciembre 2025

El organismo resumió su calendario de pagos y aclaró sobre aquellos grupos que aún deben cobrar sus haberes.

En enero, las prestaciones contarán con un aumento del 2,47%.&nbsp;

En enero, las prestaciones contarán con un aumento del 2,47%. 

Durante este mes de diciembre, se llevó a cabo un ajuste del 2,34% que se aplicó a todas las prestaciones, en línea con el índice de inflación registrado en octubre. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el aguinaldo no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.

Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre

Por un lado, las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,34% en diciembre de 2025. Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492 (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH).

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%).

  • Asignación Familiar por Hijo: $61.252 (corresponde al primer rango de ingresos).

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434 (primer rango de ingresos).

  • Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974).

  • Tarjeta Alimentar:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

  • Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

Por el otro, la jubilación mínima, al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo, alcanza los $581.319,39.

Quienes perciben haberes previsionales que no superan los $410.879,59 (que es el monto base sin extras) acceden a un refuerzo proporcional hasta llegar a ese tope.

Los valores para el resto quedan así:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor: $479.055,51

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $427.923,57

  • Pensión para Madres de siete hijos: $581.319,39

Calendario de pagos ANSES: quiénes quedan por cobrar en diciembre 2025

Los pagos se acreditarán según la terminación del DNI del titular. Estos son los grupos que aún quedan por cobrar sus haberes:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

Todos los grupos ya cobraron sus haberes, entre el 9 y 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

Todos los grupos ya cobraron sus haberes, entre el 9 y 12 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Todos los grupos beneficiarios de estas asignaciones cobrarán del 10 de diciembre al 12 de enero.

